Travis Scott – Stargazing: video, testo e traduzione

Il 3 agosto 2018 vedrà la luce il terzo album in studio del rapper statunitense Travis Scott che si intitola Astroworld, atteso progetto che arriverà a due anni dall’ultima fatica discografica Birds in the Trap Sing McKnight.

Così dopo Watch, il rapper ha rilasciato il secondo singolo estratto Stargazing, un pezzo scritto dall’interprete e prodotto da Bkorn, BWheezy & Sonny Digital.

Nella canzone, Travis parla dell’assunzione di sostanze psichedeliche: Stargazing (osservare le stelle), può avere molteplici significati ma nella fattispecie, che potrebbe essere inteso come una vista spettacolare sotto l’influenza di sostanze psichedeliche come l’LSD.

Giacché lo scopo del breve brano è quello di promuovere l’album, il video ufficiale che accompagna la canzone è stato lanciato come trailer di Astroworld. Ricco di effetti speciali, il filmato è stato diretto da Nabil ed è possibile vederlo direttamente nel canale Youtube del rapper cliccando sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate i testi e il significato di alcune parti.

Stargazing testo e traduzione – Travis Scott (Download)

[Chorus]

Rollin’1, rollin’, rollin’, got me stargazin’ (yeah)

Sippin’ on purp, feelin’ like the Barre Baby2 (it’s lit)

Whatever I’m downin’ got me goin’ crazy (yah)

Psychedelics1 got me goin’ crazy (alright)

Strafatto di ectasy1, strafatto di ectasy, strafatto di ectasy, che mi ha fatto guardare le stelle (yeah)

Sorseggio purp, come se fosse Barre Baby2 (è illuminato)

Qualunque cosa mi stia facendo diventare pazzo (yah)

Gli psichedelici1 mi stanno facendo impazzire (va bene)

[Post-Chorus]

I always try to zero out on the lean (yeah, yeah)

Then this girl came in and saved my life

Look up to the sky, down on my knees (straight up)

Out of nowhere, you came here to save the night

In the night-time (woo, yah)

Cerco sempre risse (sì, sì)

Poi è arrivata questa ragazza e mi ha salvato la vita

Alzo gli occhi al cielo, inginocchiato (verso l’alto)

Dal nulla, sei venuta qui per salvare la serata (oppure “notte”)

Durante la notte (woo, yah)





[Verse]

Rollin’, rollin’, rollin’, got me stargazin’ (roll)

Psychedelics got me goin’ crazy (oh no)

Niggas femalin’, they excelling (yeah)

Aren’t they from tellin’? (what you tellin’?)

We propellent, up top with Ellen, uh (with the choppers)

Gettin’ jealous with propane repellent (it’s lit, got me goin’ crazy)

On tour, we’ll tell ’em, we brought the section (gang)

They keep on callin’ up, it’s getting hectic like we projected

So we cut the plug, he’s gettin’ checked in (got me goin’ crazy)

Strafatto di ectasy, strafatto di ectasy, strafatto di ectasy, che mi ha fatto guardare le stelle

Gli psichedelici mi stanno facendo impazzire (oh no)

I neg*i eccellono nel mentire (sì)

Non sono cose da dire? (cosa stai dicendo?)

Siamo propellenti, in cima con Ellen, uh (con gli elicotteri)

Diventando geloso con propano repellente (è illuminato, mi sta facendo impazzire)

In tour, gli diciamo, che abbiamo portato la sezione (banda)

Continuano a chiamare, sta diventando movimentato come avevamo previsto

Quindi stacchiamo la spina, sta facendo il check-in (mi sta facendo impazzire)

[Chorus]

Rollin’, rollin’, rollin’, got me stargazin’ (yeah)

Sippin’ on purp, feelin’ like the Barre Baby (it’s lit)

Whatever I’m downin’ got me goin’ crazy (yah)

Psychedelics got me goin’ crazy (alright)





Strafatto di ectasy, strafatto di ectasy, strafatto di ectasy, che mi ha fatto guardare le stelle (yeah)

Sorseggio purp, come se fosse Barre Baby (è illuminato)

Qualunque cosa mi stia facendo diventare pazzo (yah)

Gli psichedelici1 mi stanno facendo impazzire (va bene)

[Post-Chorus]

I always try to zero out on the lean (yeah, yeah)

Then this girl came in and saved my life

Look up to the sky, not at my lean (straight up)

Out of nowhere, you came here to stay the night

In the night-time (woo, yah)

Cerco sempre risse (sì, sì)

Poi è arrivata questa ragazza e mi ha salvato la vita

Alzo gli occhi al cielo, non verso di lei (verso l’alto)

Dal nulla, sei venuta qui per passare la notte

Durante la notte (woo, yah)





Spiegazione di alcune parti

1 ‘Rolling’ è un termine utilizzato al fine di descrivere lo sballo e le sensazioni dovute al MDMA, noto a,che come molly ed ecstasy. Gli psichedelici sono droghe come LSD e funghi allucinogeni, che cambiano la percezione visiva del mondo.

2 Purp sta ad indicare la Purple Drank, conosciuta anche con altri nomi, di cui abbiamo avuto più volte avuto modo di parlare in questo sito. Travis rende inoltre omaggio al leggendario rapper di Houston, il Texano Big Moe e il suo brano “Barre Baby” del 2000.