Billie Eilish – You should see me in a crown: audio, testo e traduzione

Il 18 luglio 2018 la giovanissima cantautrice statunitense Billie Eilish ha rilasciato il nuovo singolo You should see me in a crown, che sarà incluso nel disco d’esordio ancora senza titolo e release date.

Scritto e prodotto con la collaborazione di Finneas O’Connell, il brano arriva dopo il successo di Lovely feat. Khalid e sta divenendo sempre più virale.

Nei prossimi giorni uscirà il video musicale che accompagna la canzone e che ‘attesa, potete ascoltare su Youtube cliccando sulla cover in basso, che mostra una corona con alcuni ragni che ci camminano sopra. A seguire i testi.

Billie Eilish – You should see me in a crown testo e traduzione (Download)

[Verse 1]

Bite my tongue, bide my time

Wearing a warning sign

Wait ’til the world is mine

Visions I vandalize

Cold in my kingdom size

Fell for these ocean eyes

[Strofa 1]

Mordermi la lingua, attendere il momento

Indossando un segnale di avvertimento

Aspetto che il mondo sia mio

Visioni che vandalizzo

Freddo nelle dimensioni del mio regno

Sono innamorata di questi occhi blu oceano

[Chorus]

You should see me in a crown

I’m gonna run this nothing town

Watch me make ’em bow

One by one by one

One by one by

You should see me in a crown

Your silence is my favorite sound

Watch me make ’em bow

One by one by one

One by one by one





[Ritornello]

Dovresti vedermi con la corona

Gestirò questa città del nulla

Guarda come si inchinano ai miei piedi

Uno dopo l’altro dopo l’altro

Uno dopo l’altro

Dovresti vedermi con la corona

Il tuo silenzio è il mio suono preferito

Guarda come si inchinano ai miei piedi

Uno dopo l’altro dopo l’altro

Uno dopo l’altro dopo l’altro

[Verse 2]

Count my cards, watch them fall

Blood on a marble wall

I like the way they all

Scream

Tell me which one is worse

Living or dying first

Sleeping inside a hearse

I don’t dream

You say

Come over baby

I think you’re pretty

I’m okay

I’m not your baby

If you think I’m pretty





[Verse 2]

Contare le mie carte, vederle cadere

Sangue su una parete di marmo

Mi piace come tutti

Urlano

Dimmi cos’è peggio

Vivere o morire prima

Dormire dentro un carro funebre

Io non sogno

Tu dici

Passa da me piccola

Penso che tu sia carina

Sto bene

Non sono la tua piccola

Se pensi che io sia carina

