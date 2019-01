Lana Del Rey – ascolta “hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but I have it” + testo e traduzione

Ha un titolo davvero lunghissimo il nuovo singolo di Lana Del Rey battezzato “​Hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but i have it”, un bel brano disponibile dal 9 gennaio 2019.

Scritta e prodotta dall’interprete, con la collaborazione di Jack Antonoff, si tratta di una canzone “funerea” e una meditazione su “religione, famiglia, alienazione e miti che circondano la celebrità.

Nel terzo bellissimo singolo estratto dal sesto album in studio “Norman Fucking Rockwell”, che dovrebbe essere pubblicato il prossimo 29 marzo, non mancano riferimenti a un famoso poeta americano ed a una romanziera e scrittrice americana, che si tolse la vita quando aveva appena 31 anni.

Testo Hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but I have it

Download su: Amazon – Explicit.

[Verse 1]

I was reading Slim Aarons and I got to thinking that I thought

Maybe I’d get less stressed if I was tested less like

All of these debutantes

Smiling for miles in pink dresses and high heels on white yachts

But I’m not, baby, I’m not

No, I’m not that, I’m not

[Chorus 1]

I’ve been tearing around in my fucking nightgown

24/7 Sylvia Plath

Writing in blood on the walls

‘Cause the ink in my pen don’t work in my notepad

Don’t ask if I’m happy, you know that I’m not

But at best I can say I’m not sad

‘Cause hope is a dangerous thing for a woman like me to have

Hope is a dangerous thing for a woman like me to have

[Verse 2]

I had fifteen-year dances

Church basement romances, yeah, I’ve cried

Spilling my guts with the Bowery Bums

Is the only love I’ve ever known

Except for the stage, which I also call home, when I’m not

Servin’ up God in a burnt coffee pot for the triad

Hello, it’s the most famous woman you know on the iPad

Calling from beyond the grave, I just wanna say, “Hi, Dad”

[Chorus 2]

I’ve been tearing up town in my fucking white gown

Like a goddamn near sociopath

Shaking my ass is the only thing that’s

Got this black narcissist off my back

She couldn’t care less, and I never cared more

So there’s no more to say about that

Except hope is a dangerous thing for a woman like me to have

Hope is a dangerous thing for a woman with my past

[Bridge]

There’s a new revolution, a loud evolution that I saw

Born of confusion and quiet collusion of which mostly I’ve known

A modern day woman with a weak constitution, ’cause I’ve got

Monsters still under my bed that I could never fight off

A gatekeeper carelessly dropping the keys on my nights off

[Chorus 3]

I’ve been tearing around in my fucking nightgown

24/7 Sylvia Plath

Writing in blood on your walls

‘Cause the ink in my pen don’t look good in my pad

They write that I’m happy, they know that I’m not

But at best, you can see I’m not sad

But hope is a dangerous thing for a woman like me to have

Hope is a dangerous thing for a woman like me to have

[Outro]

Hope is a dangerous thing for a woman like me to have

But I have it

Yeah, I have it

Yeah, I have it

I have









Lana Del Rey – hope is a dangerous thing… traduzione

[Strofa 1]

Stavo leggendo Slim Aarons1 e ho iniziato a pensare di credere che

Forse mi sentirei meno stressata se avessi sperimentato di meno come fanno

Tutte queste debuttanti

Con un sorriso che si vede a chilometri, vestita di rosa con tacchi alti su yachts bianchi

Ma io non sono così, baby, non lo sono

No, non ne sono capace, non lo sono

[Ritornello 1]

Sono stata in casa nella mia ca**o di camicia da notte

Sette giorni su sette, 24 ore su 24 Sylvia Plath2

Scrivendo col sangue sulle pareti

Perché l’inchiostro nella penna non funzionava nel mio blocco note

Non chiedermi se sono felice, lo sai che non lo sono

Ma nella migliore delle ipotesi posso dire di non essere triste

Perché la speranza è una cosa pericolosa per una donna come me

La speranza è una cosa pericolosa per una donna come me

[Strofa 2]

Ho ballato per quindici anni

Storie d’amore da scantinato della chiesa, si ho pianto

Ho raccontato i fatti miei ai Bowery Bums3

È l’unico amore che io abbia mai conosciuto

Ad eccezione del palco, che io chiamo casa, quando non ci sono

Servendo Dio in una caffettiera bruciata per la triade

Ciao, sono la donna più famosa che conosci sull’iPad

Che sta chiamando dall’oltretomba, voglio solo dire “Ciao papà”

[Ritornello 2]

Ho messo sottosopra la città indossando il mio ca**o di abito bianco

Come una dannata quasi sociopatica

Sculettare è l’unica cosa che

Mi ha tolto di dosso questo nero narcisista

Non gliene poteva importare meno e non mi è mai più importato

Quindi non c’è più niente da dire al riguardo

Eccetto che la speranza è una cosa pericolosa per una donna come me

La speranza è una cosa pericolosa per una donna con il mio passato

[Ponte]

C’è una nuova rivoluzione, una rumorosa evoluzione che ho visto

Nata dalla confusione e dalla silenziosa collusione che ho conosciuto

Una donna moderna con una costituzione debole, perché ho

Ancora mostri sotto il mio letto che non potrei mai sconfiggere

Un custode che distrattamente lascia cadere le chiavi la mia serata libera

[Ritornello 3]

Sono stata in casa nella mia ca**o di camicia da notte

Sette giorni su sette, 24 ore su 24 Sylvia Plath

Scrivendo col sangue sulle mie pareti

Perché l’inchiostro nella mia penna non sta bene nel mio appartamento

Scriveranno che sono felice, sanno che non lo sono

Ma al massimo, puoi vedere che non sono triste

Ma la speranza è una cosa pericolosa per una donna come me

La speranza è una cosa pericolosa per una donna come me

[Ritornello]

La speranza è una cosa pericolosa per una donna come me

Ma ce l’ho

Sì, ce l’ho

Sì, ce l’ho

Ce l’ho

Significato di alcune parti

1 Slim Aarons è stato un fotografo americano, famoso per aver fotografato i socialiti nelle loro case, spesso attorno a una piscina.

2 Sylvia Plath è stata una poetessa femminista statunitemse, che ha scritto sulla situazione dei diritti delle donne. Nel 1963, un mese prima del suo suicidio, pubblicò il romanzo semiautobiografico La campana di vetro. Questa parte del brano traccia paralleli con il protagonista del romanzo Esther Greenwood, che rappresentava Plath, che all’inizio della sua depressione cronica passa oltre tre settimane senza cambiare i vestiti e ben sette giorni senza dormire.

3 Bowery Bums era un termine affibiato agli alcolizzati e ai senzatetto dei bassifondi di New York negli anni ’60 e ’70. Nel 2012, la Del Rey Lana ha confessato che all’età di 14 anni è stata mandata in un collegio religioso per diventare sobria, perché all’epoca era una grande bevitrice.

Ascolta su: