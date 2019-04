Billie Eilish – ​my strange addiction: audio, testo e traduzione

Si continua a esplorare “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” l’album d’esordio di Billie Eilish uscito lo scorso 29 marzo.

Se in xanny, Billie sosteneva di non fare uso di sostanze stupefacenti e di non consumare nemmeno bevande alcoliche, qui parla di una strana e misteriosa dipendenza.

Scritta insieme al fratello Finneas, “​my strange addiction” prende molto probabilmente il nome dalla serie tv documentario TLC “My Strange Addiction”, incentrata su persone con insoliti comportamenti compulsivi. La canzone campiona frammenti vocali del 17esimo episodio della settima stagione di The Office.

​​my strange addiction – Billie Eilish – Traduzione

[Introduzione]1

No, Billie, non ho più fatto quel ballo da quando è morta mia moglie

Lì fuori c’è un popolo intero che ha bisogno di imparare a ballare lo Scarn

Non fare domande che non vuoi sapere (non chiedere cose che non t’interessano)

Ho imparato la lezione molto tempo fa

Per parlare con te, belladonna2

Avrei dovuto prendere una pausa, non una virgola di Oxford

Prendo quello che voglio quando voglio

E io voglio te

Brutte, brutte notizie

Uno di noi perderà

Io sono la polvere, tu sei la miccia

Basta aggiungere un po’ di attrito

Sei la mia strana dipendenza

Sei la mia strana dipendenza

I miei dottori non riescono a spiegare

I miei sintomi o la mia sofferenza

Ma tu sei la mia strana dipendenza

[Interludio]1

Sono veramente, veramente dispiaciuta, ero solo contenta

Di vedere Michael Scarn riconquistare la sua fiducia

Sì, Michael, il film è favoloso

È uno dei migliori film che abbia mai visto in vita mia

Febbre mortale, per favore non finire mai

Sii il mio antidolorifico perché non mi auto-curo

E brucia come un gin e mi piace

Metti le tue labbra sulla mia pelle e potresti infiammarla

Fa male, ma so come nasconderla, un po’ mi piace (Teh)

Brutte, brutte notizie

Uno di noi perderà

Io sono la polvere, tu sei la miccia

Basta aggiungere un po’ di attrito

Sei la mia strana dipendenza

Sei la mia strana dipendenza

I miei dottori non riescono a spiegare

I miei sintomi o la mia sofferenza

Ma tu sei la mia strana dipendenza

Mordimi il bicchiere, dammi fuoco

Non vedi che sono rozza? Non vedi che sono su di giri?

Mi dici che niente dura, come se non lo sapessi

Potresti baciarmi, chiedendo del mio motto

Dovresti entrare alle feste o ai luna park

Idee? Ottima risposta

Forte… vero?

Sei la mia strana dipendenza

Sei la mia strana dipendenza

I miei dottori non riescono a spiegare

I miei sintomi o la mia sofferenza

Ma tu sei la mia strana dipendenza





Ti è piaciuta? Ti è piaciuta?

Um, quale parte?

1 l’introduzione e l’interludio, sono un campionamento vocale di “Threat Level Midnight“, diciassettesimo episodio della settima stagione della serie televisiva statunitense The Office. Eilish non ha mai nascosto di aver avuto un debole per la serie, arrivando a suonare la sigla per aprire i concerti del suo primo tour.

2 “Belladonna” è una pianta il cui principio attivo è l’atropina o DL-giusciamina. La pianta può essere tossica e può avere effetti collaterali, come bocca secca, tachicardia, visione offuscata, febbre, allucinazioni, spasmi, problemi mentali, convulsioni e coma. Presumo che Billie stia parlando con una persona tossica.

​my strange addiction Testo

No, Billy, I haven’t done that dance since my wife died

There’s a whole crowd of people out there who need to learn how to do The Scarn

Don’t ask questions you don’t wanna know

Learned my lesson way too long ago

To be talkin’ to you, belladonna

Shoulda taken a break, not an Oxford comma

Take what I want when I wanna

And I want ya

Bad, bad news

One of us is gonna lose

I’m the powder, you’re the fuse

Just add some friction

You are my strange addiction

You are my strange addiction

My doctors can’t explain

My symptoms or my pain

But you are my strange addiction

I’m really, really sorry, I think I was just relieved

To see that Michael Scarn got his confidence back

Yeah, Michael, the movie is amazing

It’s like, one of the best movies I’ve ever seen in my life

Deadly fever, please don’t ever break

Be my reliever ’cause I don’t self medicate

And it burns like a gin and I like it

Put your lips on my skin and you might ignite it

Hurts, but I know how to hide it, kinda like it (Teh)

Bad, bad news

One of us is gonna lose

I’m the powder, you’re the fuse

Just add some friction





You are my strange addiction

You are my strange addiction

My doctors can’t explain

My symptoms or my pain

But you are my strange addiction

Bite my glass, set myself on fire

Can’t you tell I’m crass? Can’t you tell I’m wired?

Tell me nothing lasts, like I don’t know

You could kiss my— asking about my motto

You should enter in festivals or carnivals

Thoughts? Pretty good reaction

Pretty cool…right?

You are my strange addiction

You are my strange addiction

My doctors can’t explain

My symptoms or my pain

But you are my strange addiction

Did you like it? Did you like that?

Um, which part?





Ascolta su: