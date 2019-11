Biagio Antonacci – Non è così sbagliato dirsi ciao: audio e testo della nuova canzone

Non è così sbagliato dirsi Ciao è la decima traccia dell’album Chiaramente Visibili dallo Spazio, del cantautore Biagio Antonacci, rilasciato venerdì 29 novembre 2019.

Il testo e l’audio della nuova simpatica canzone, nella quale come da titolo, l’artista milanese canta che salutare sia una cosa giusta. Sembra che sia stato proprio così che ha conosciuto la persona che ama.

Biagio Antonacci Non è così sbagliato dirsi ciao testo

La prima volta che…

ti ho vista ridere

è stata quando ti ho aiutata a stendere

da quel terrazzo poi

esistevamo noi

adesso voglio solo macchine color crema.

Non è così sbagliato

non è così sbagliato dirsi… ciao

ciao

ciao

non è così sbagliato dirsi.





L’ultima volta che…

ti ho vista piangere

avevi smesso di sentirti giovane

la nostra rarità…

è discutibile

adesso chiedo sempre stanze con la moquette

Non è così sbagliato

non è così sbagliato dirsi… ciao

ciao

ciao

non è così sbagliato dirsi…. ciao.

Senza voltare mai le spalle

senza occhi muoiono le stelle

voglio un indirizzo nuovo

voglio un episodio ora

voglio scatenare inferni

dentro questa primavera

che torna e che spacca

che mi ride in faccia.





Non è così sbagliato

non è così sbagliato dirsi… ciao

ciao

ciao

non è così sbagliato dirsi…. ciao

ciao

non è così sbagliato

non è così sbagliato dirsi.





