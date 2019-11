Biagio Antonacci – L’amore muore: audio e testo della nuova canzone

L’amore muore è la traccia che apre l’album Chiaramente Visibili dallo Spazio, il quindicesimo del cantautore lombardo Biagio Antonacci, uscito il 29 novembre 2019. Il testo e l’audio della nuova canzone, composta da Placido Salamone.

Biagio Antonacci – L’amore muore testo

Esserci, tutto sommato e sempre meglio esserci

con la testa o solo con l’ipotesi

c’è poco spazio tra la vita e il sogno

accendi un cero che l’amore muore

perché ci sono troppi detti inutili

in questi bar che fanno la politica

ci sono esempi che fanno sempre meno utili

accendi un cero che l’amore muore.

Sempre notte giorno

sempre poco sonno

sempre case in fiamme

sempre gente che ti ascolta

se ti guardi dentro

sei un uomo senza più una cura.

Non hai capito che l’amore muore

non hai capito che l’amore muore

non hai capito che l’amore muore





non hai capito che l’amore muore, muore

non hai capito che l’amore muore.

Esserci, tutto sommato hai chiesto scusa poco

hai fatto i conti simulando perdite

hai fatto pace senza occhi lucidi ma

non hai capito che l’amore muore

Se ti guardi dentro

sei un uomo senza più una cura

non hai capito che l’amore muore

accendi un cero che l’amore muore

non l’hai capito che l’amore muore

non l’hai capito che l’amore muore (muore)

è questa l’avventura.





Come stai?

è tanto che ti scrivo da quest’angolo

di questo Paradiso detto Africa

è qui che ho ritrovato la mia anima

è qui come con mio padre parlo a Dio

yeah

Non l’hai capito che l’amore muore!

non hai capito! (non hai capito!)

che l’amore muore.





