Biagio Antonacci, conosci suo figlio Giovanni? E’ un rapper giovanissimo

Il figlio di Biagio Antonacci, Giovanni, è un rapper giovanissimo. Ecco di chi si tratta.

Nato a Milano nel 1963 da padre di origini pugliesi, Biagio Antonacci, cresciuto a Rozzano comincia a muovere i suoi passi nel mondo musicale sin da giovanissimo quando nonostante gli studi per conseguire il diploma in geometra inizia a suonare batteria in alcune band della provincia.

Dopo il diploma si arruola nella Sezione Allievi della Caserma di Torino per poi prendere servizio a Garlasco. Decide di conoscere Ron che vive in quel paese e il cantante lo sottopone ad un provino per poi presentarlo a Gaetano Curreri che decide di fargli aprire alcuni concerti degli Stadio.

Biagio Antonacci: ecco suo figlio

Nel 1988 partecipa nella sezione Nuove proposte al Festival di Sanremo senza però riuscire ad andare in finale, ottenendo però il suo primo contratto discografico.

Dal 1993 intraprende una relazione sentimentale con Marianna Morandi figlia di Gianni Morandi e nel frattempo dato lo scarso successo dei suoi primi album comincia a lavorare come autore per altri artisti tra cui: Syria, Annalisa Minetti, Stadio, Raffaella Carrà, Mia Martini e tanti altri.

Nel 1992 pubblica il singolo Liberatemi che lo consacra nel panorama musicale italiano, e nonostante i suoi impegni riesce a dedicare il tempo al calcio, una delle sue grandi passioni.

Nel 1993 torna al Festival di Sanremo dove ci classifica all’ottavo posto nella sezione Campioni.

Successivamente ottiene grandi riconoscimenti sia sotto il punto di vista autoriale che come carriera solista, portando i fan dell’artista a riempire i palazzetti e gli stadi anno dopo anno fino ad essere considerato uno dei più grandi italiani della musica italiana.

Tra i suoi progetti c’è anche quello di aiutare i giovani cantanti emergenti, durante la nona edizione di Amici di Maria De Filippi, ha appoggiato la seconda classificata Loredana Errore, scrivendo per lei una canzone dedicata alla ragazza, intitolata Ragazza Occhi Cielo dove lo stesso cantante intona le ultime frasi.

Giovanni: il figlio rapper del cantante

Paradossalmente, suo figlio Giovanni, secondo alcune indiscrezioni che non sono state né confermate né smentite, avrebbe preso parte alle selezioni dell’attuale edizione del talent di Canale5 non venendo inserito però tra la rosa dei candidati al banco.

Il giovane nato nel 2001, figlio di Biagio Antonacci avente come nonno Gianni Morandi e come zio il trapper Tredici Pietro, ha un sogno ben preciso quello di seguire le orme dei suoi famigliari e diventare un cantante di successo.

Giovanni, inoltre, come suo padre è un giocatore della Nazionale Hip-Hop Italia dove è stato anche Capocannoniere.