Biagio Antonacci, avete visto l’ ex? È la figlia di un famosissimo cantante

Biagio Antonacci era impegnato con una bellissima donna, figlia di un famosissimo cantante. Ecco di chi si tratta.

Biagio Antonacci, nato a Milano nel 1963, è un cantante e chitarrista italiano, figlio di padre Pugliese e di madre Milanese, è cresciuto a Rozzano.

Sin da piccolo si diletta nel suonare la batteria mentre è impegnato a terminare gli studi in ragioneria per poi arruolarsi nell’Arma dei Carabinieri alla Scuola Allievi alla Cernaia di Torino.

Biagio Antonacci: ecco l’ex compagna figlia del famoso cantante

Finito il corso presta servizio a Garlasco dove decide di conoscere Ron che dopo averlo provinato lo presenta a Gaetano Curreri, frontman degli Stadio che decide di fargli aprire i concerti del suo gruppo.

Nel 1988 si fa conoscere al grande pubblico calcando il palco del Teatro Ariston partecipando alla sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo con il brano Voglio vivere un attimo, non arrivando però in finale.

L’anno seguente ottiene un contratto per la pubblicazione del suo primo album intitolato Sono cose che capitano, nel 1990 pubblica il suo secondo album chiamato Adagio Biagio.

Nonostante l’interesse da parte del mondo della musica italiana per i suoi album, il cantante non riesce ad ottenere il successo sperato.

Nel 1992 scrive dei brani per alcuni artisti italiani come: Raffaella Carrà, Mietta e Mia Martini, e incide il singolo Liberatemi che gli da la possibilità di farsi conoscere meglio fino ad arrivare al Festivalbar ottenendo il riscontro tanto atteso.

Il relativo album tocca le 150.000 copie vendute e sancisce il cantante come importante cantautore italiano. Al suo impegno unisce anche la passione per il calcio diventando titolare nella Nazionale Italiana Cantanti.

Il suo successo continua in modo prorompente negli anni ’90 con un susseguirsi di successi tra cui le canzoni con cui spesso è ricordato Iris (tra le tue poesie) e Quanto tempo è ancora tratte dal fortunato album Mi fai stare bene che rimane in classifica per due anni con 800.00 copie vendute.

Da quel momento in poi la stella di Biagio nel panorama della musica italiana è sempre continuata a brillare tanto che ancora oggi fa numeri da record per ogni sua nuova canzone.

Le donne di Biagio

Biagio Antonacci, sentimentalmente è legato alla sua compagna Paola Cardinale. Ma prima di lei il cantante era impegnato con Marianna Morandi, figlia del cantante Gianni Morandi.

I due non si sono mai sposati ma hanno dato alla luce due figli Paolo e Giovanni e oggi mantengono un bellissimo rapporto nonostante la fine della loro storia.

Suo figlio Giovanni, sta cercando di emergere nel mondo musicale italiano, e secondo alcune indiscrezioni rilasciate da Novella2000 il ragazzo avrebbe preso parte ai casting della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi non riuscendo ad ottenere però il banco come invece è accaduto per LDA figlio di Gigi D’Alessio.