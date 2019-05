Betta Lemme – Play: video ufficiale, testo e traduzione

Audio, testo e traduzione di Play, singolo di Betta Lemme rilasciato il 26 aprile 2019 via Ultra Records.

La giovane Elisabetta Lemme torna alla ribalta con questo pezzo dance, dal testo un tantino piccante, scritto con la collaborazione di Jesse Saint John & Danny L Harle, che ha anche curato la promozione.

Qui la cantante classe ’93 di origini italiane canta di non andare alle feste e di essere timida e monellina… Per vedere il video cliccate sull’immagine.

Play testo – Betta Lemme

Allo

Bonjour

Hi (Hey)

I didn’t get your name

Love (Love)

I feel so out of place

‘Cause (Hmm)

I don’t usually come to parties

I’m a little bit shy but naughty

But since you laid eyes on me

(I want to)

Get up and move my body

I’m a little bit shy but naughty

But since you laid eyes on me

(I want to play)

Yeah la, la, la, la, la, la

I la, la, la, la, la, la

It’s la, la, la, la, la, la

(I want to play)

Yeah la, la, la, la, la, la

I la, la, la, la, la, la

It’s la, la, la, la, la, la

(I want to play)

(I want to play)

(Ciao)

(I want to play)

So I heard the other day

Wondered in my head if you’d wanna play

You said, you said no way

In the dark, we’re back again

Wanna say the things that I never said

Replaying in my head

(Hey)

I don’t usually come to parties

I’m a little bit shy but naughty

But since you laid eyes on me

(I want to)

Get up and move my body

I’m a little bit shy but naughty

But since you laid eyes on me

(I want to play)

Yeah la, la, la, la, la, la

I la, la, la, la, la, la

It’s la, la, la, la, la, la

(I want to play)

Yeah la, la, la, la, la, la

I la, la, la, la, la, la

It’s la, la, la, la, la, la

(I want to play)

Yeah la, la, la, la, la, la

I la, la, la, la, la, la

It’s la, la, la, la, la, la

(I want to play)

Yeah la, la, la, la, la, la

I la, la, la, la, la, la

It’s la, la, la, la, la, la

(I want to play)

(I want to)

I don’t usually come to parties

I’m a little bit shy but naughty

But since you laid eyes on me

(I want to)

Get up and move my body

I’m a little bit shy but naughty

But since you laid eyes on me

(I want to play)





(I want to play)

Yeah la, la, la, la, la, la

I la, la, la, la, la, la

It’s la, la, la, la, la, la

(I want to play)

Yeah la, la, la, la, la, la

I la, la, la, la, la, la

It’s la, la, la, la, la, la

(I want to play)

I don’t usually come to parties

I’m a little bit shy but naughty

But since you laid eyes on me





Play traduzione Betta Lemme

Salve

Buongiorno

Ciao (ehi)

Non so il tuo nome

Amore (amore)

Mi sento così fuori luogo

Perché (Hmm)

Di solito non vado alle feste

Sono un po’ timida ma birichina

Ma visto che hai posato gli occhi addosso a me

(Voglio)

Alzarmi e muovere il mio corpo

Sono un po’ timida ma birichina

Ma visto che hai posato gli occhi su di me

(Ho voglia di giocare)

Sì, la, la, la, la, la

Io, la, la, la, la, la

È la, la, la, la, la, la

(Io voglio giocare)

Sì, la, la, la, la, la

Io, la, la, la, la, la

È la, la, la, la, la, la

(Io voglio giocare)

(Io voglio giocare)

(Ciao)

(Ho voglia di giocare)

Quindi l’ho sentito l’altro giorno

Mi sono chiesta se ti andava di giocare

Hai detto, hai detto no

Al buio, siamo di nuovo qui

Voglio dire le cose che non ho mai detto

Che si riproducono nella mia mente

(Hey)





Di solito non vado alle feste

Sono un po’ timida ma birichina

Ma visto che hai posato gli occhi addosso a me

(Voglio)

Alzarmi e muovere il mio corpo

Sono un po’ timida ma birichina

Ma visto che hai posato gli occhi su di me

(Ho voglia di giocare)

Sì, la, la, la, la, la

Io, la, la, la, la, la

È la, la, la, la, la, la

(Io voglio giocare)

Sì, la, la, la, la, la

Io, la, la, la, la, la

È la, la, la, la, la, la

(Ho voglia di giocare)

Sì, la, la, la, la, la

Io, la, la, la, la, la

È la, la, la, la, la, la

(Io voglio giocare)

Sì, la, la, la, la, la

Io, la, la, la, la, la

È la, la, la, la, la, la

(Io voglio giocare)

(Voglio)

Di solito non vengo alle feste

Sono un po’ timida ma birichina

Ma visto che hai posato gli occhi su di me

(Voglio)

Alzarmi e muovere il mio corpo

Sono un po’ timida ma birichina

Ma visto che hai posato gli occhi addosso a me

(Ho voglia di giocare)

(Io voglio giocare)

Sì, la, la, la, la, la

Io, la, la, la, la, la

È la, la, la, la, la, la

(Ho voglia di giocare)

Sì, la, la, la, la, la

Io, la, la, la, la, la

È la, la, la, la, la, la

(Io voglio giocare)

Di solito non vado alle feste

Sono un po’ timida ma birichina

Ma visto che hai posato gli occhi su di me

