La colonna sonora di Star Wars: L’ascesa di Skywalker – ascolta le musiche della soundtrack di John Williams

Non poteva che essere firmata da John Williams la colonna sonora di Star Wars: L’ascesa di Skywalker (in inglese Star Wars: The Rise of Skywalker), nono capitolo della saga di Guerre stellari e l’ultimo di quella che viene chiamata “trilogia sequel”, formata da Il risveglio della Forza (2015) e Gli ultimi Jedi (2017). Diretta da J. J. Abrams, la pellicola viene distribuita nelle sale cinematografiche italiane dal 18 dicembre 2019.

La colonna sonora (qui titoli e audio delle musiche) è disponibile in digitale dal 18 dicembre e nel formato CD dal successivo 20 dicembre, ed è stata ancora una volta composta dal direttore d’orchestra e compositore statunitense John Williams, uno straordinario artista classe 1932, molto celebre e apprezzato per le numerosissime colonne sonore cinematografiche che non sto qui ad indicare visto l’ampio curriculum.

In carriera, questo mostro sacro ha lavorato per registi del calibro di Steven Spielberg e Chris Columbus, vincendo la bellezza di cinque premi Oscar come miglior soundtrack. Egli ha annunciato che questa è sicuramente l’ultima colonna sonora realizzata per Guerre Stellari.





Il fratello Don Williams, che ha preso parte all’incisione dei brani, ha affermato che per concludere questa nuova trilogia, John aveva attinto a piene mani al patrimonio musicale della saga “Posso dirvi che ogni tema che avete sentito sarà presente in questo ultimo sforzo. Tutti quelli dei personaggi: Leia, Yoda, Darth… tutto. Saranno presenti e, come nel suo stile, saranno nascosti. Dovrete cercarli. Li troverete, ma dovrete cercarli“.

Star Wars L’ascesa di Skywalker tracklist (colonna sonora film 2019)

Fanfare and Prologue 4:34 Journey to Exegol 2:49 The Rise of Skywalker 4:18 The Old Death Star 3:16 The Speeder Chase 3:21 Destiny of a Jedi 5:12 Anthem of Evil 3:23 Fleeing from Kijimi 2:51 We Go Together 3:17 Join Me 3:42 They Will Come 2:50 The Final Saber Duel 3:57 Battle of the Resistance 2:51 Approaching the Throne 4:16 The Force Is with You 3:59 Farewell 5:14 Reunion 4:05 A New Home 1:47 Finale 10:51

La canzone del Trailer finale

Nel trailer finale in italiano e in inglese viene utilizzato il tema principale realizzato dalla Baltic House Orchestra, che è possibile ascoltare su Spotify e su Youtube e scaricare anche su Amazon.