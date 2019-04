For The Throne, la colonna sonora de Il Trono di Spade 8: titoli delle canzoni

Come anticipato qualche giorno fa, sta per ricominciare la serie televisiva Il Trono di Spade (Game of Thrones), giunta all’ottava stagione composta da 6 episodi trasmessi in prima visione e in italiano su Sky Atlantic dal 22 aprile al 27 maggio, mentre dal 15 aprile al 20 maggio 2019, è disponibile con i sottotitoli in italiano. In seguito la serie tv verrà trasmessa in chiaro su Rai 4. E il 26 aprile esce la colonna sonora battezzata For The Throne (Music Inspired by the HBO Series Game of Thrones), interessantissimo album composto da 14 tracce e importanti artisti. I titoli delle canzoni.

Il disco relativo alla soundtrack, è stato anticipato dalle prime tre tracce in scaletta, vale a dire Kingdom of One di Maren Morris e da Nightshade dei Lumineers (disponibili da metà aprile) e da Power is Power di SZA, The Weeknd & Travis Scott, pubblicata il 18 aprile.

Ma oltre ai citati importanti artisti, nella colonna sonora spiccano anche i vari James Arthur, Mumford & Sons, Ellie Goulding, Ty Dolla $ign, Rosalía, Lil Peep, A$ap Rocky, Lennon Stella, Matt Bellamy, Joey Bada$$, X Ambassadors, Chloe x Halle, The National e Jacob Banks. C’è quindi tanto rap a stelle e strisce ma non solo…





La soundtrack viene commercializzata nel classico CD, vinile e in download digitale, ma sarà anche ascoltabile nelle varie piattaforme streaming.

For The Throne: tracklist colonna sonora Il Trono di Spade 8

Lo trovi su Amazon: Audio CD – Vinile – Download – Download su iTunes

Kingdom of One – Maren Morris 3:35 [Audio] Power Is Power – SZA, The Weeknd & Travis Scott – 3:31 [Audio] Nightshade – The Lumineers 3:00 Hollow Crown – Ellie Goulding 2:51 Baptize Me – Jacob Banks & X Ambassadors 3:37 Too Many Gods – A$AP Rocky & Joey Bada$$ 2:29 Turn on Me – The National 4:15 From the Grave – James Arthur 3:19 Me Traicionaste (feat. A.CHAL) – ROSALÍA 2:46 When I Lie (feat. Ty Dolla $ign) [Remix] – Lil Peep 3:13 Love Can Kill – Lennon Stella 2:30 Wolf at Your Door – Chloe x Halle 3:57 Devil in Your Eye – Mumford & Sons 3:45 Pray (High Valyrian) – Matt Bellamy 3:54