Bastille – Doom Days: video ufficiale, testo e traduzione del nuovo brano

Si intitola Doom Days il nuovo singolo ma anche il terzo album in studio dei Bastille, successore di “Wild World” (2016).

Il gruppo britannico capitanato da Dan Smith ha sfornato questo gradevole pezzo dalla tematica apocalittica e quindi tutt’altro che allegra, in cui il frontman parla di un mondo che brucia, di un pianeta distrutto dall’uomo, rivolgendosi anche a una persona cara.

Dan tuttavia preferisce evadere dai problemi e non pensarci troppo, preferisce fare il finto tonto e non badare più di tanto alle grane che vi sono nel mondo, al fine di distrarsi e non farsi prendere da ansie e paure. Ma nella canzone Smith canta anche la dipendenza dai telefonini, dal porno, le notizie false ed i cambiamenti climatici.

Il video che potete vedere cliccando sull’immagine sopra, è molto semplice e mostra per tutta la sua durata il leader del gruppo.

Testo Doom Days

When I watch the world burn

All I think about is you

When I watch the world burn

All I think about is you

There must be something in the Kool-Aid

Cruising through the doom days

God knows what is real and what is fake

Last couple years have been a mad trip

But how’d y’all look so perfect?

You must have some portraits in the attic

We’ll stay offline so no one gets hurt

Hiding from the real world

Just don’t read the comments ever, ever

We fucked this house up like the planet

We were running riot

Crazy that some people still deny it

Think I’m addicted to my phone

My scrolling horror show

I’m live-streaming the final days of Rome

One tab along, it’s pornographic

Everybody’s at it

No surprise we’re so easily bored

Let’s pick the truth that we believe in

Like a bad religion

Tell me all your original sins

So many questionable choices

We love the sound that our voice makes

Man, this echo chamber’s getting loud

We’re gonna choose the blue pill

We’re gonna close the curtains

We’re gonna rabbit hole down, third act love now

She’s gonna flip some tables

I’m gonna move this tale on

We’re gonna rabbit hole down, third act love now

We’ll be the proud remainers

Here till the morning breaks us

We run away from real life, thoughts tonight

We’re gonna Peter Pan out

Fade to the close-up, arms ’round

We’re gonna stay naive tonight, night, night

When I watch the world burn

All I think about is you

When I watch the world burn

All I think about is you

You

All I think about is you

So I put my phone down

Fall into the night with you

Doom Days traduzione





Quando vedo il mondo bruciare

Non faccio altro che pensare a te

Quando vedo il mondo bruciare

Tutto cio’ a cui penso sei tu

Dev’esserci qualcosa nel Kool-Aid1

Navigando attraverso i giorni del giudizio

Solo Dio sa ciò che è reale e ciò che è falso

Gli ultimi due anni sono stati un folle viaggio

Ma come avete fatto ad essere così perfetti?2

Dovreste avere alcuni ritratti in soffitta2

Resteremo offline così nessuno si farà male

Nascondendoci dal mondo reale

Basta non leggere mai i commenti, mai

Abbiamo distrutto questa casa come il pianeta3

Stavamo creando scompiglio3

Assurdo che alcuni continuano a negarlo

Credo di essere dipendente dal cellulare

Il mio film dell’orrore con lo scrolling

Sto trasmettendo dal vivo gli ultimi giorni di Roma

Una scheda è pornografia

Lo fanno tutti

Non mi sorprende che ci annoiamo così facilmente annoiati

Scegliamo la verità in cui crediamo

Come una pessima religione

Dimmi tutti i tuoi peccati originali

Tante scelte discutibili

Amiamo il suono che la nostra voce emette

Amico, questa cassa di risonanza sta alzando troppo la voce

Sceglieremo la pillola blu4

Chiuderemo le tende4

Andremo nella tana del coniglio, terzo atto d’amore

Lei rovescerà qualche tavolo

Andrò avanti con questa storia

Andremo nella tana del coniglio, terzo atto d’amore

Saremo i rimanenti orgogliosi

Qui distrutti fino a domattina

Scappiamo dalla vita reale, pensando che stanotte

Faremo Peter Pan

Sfocati nel primo piano, muovendo le braccia

Resteremo ingenui stanotte, notte, notte

Quando vedo il mondo bruciare

Non faccio altro che pensare a te

Quando vedo il mondo bruciare

Tutto cio’ a cui penso sei tu





Tu

Non faccio altro che pensare a te

Quindi poso il cellulare

Per immergermi nella notte con te

Spiegazione di alcune parti

1 L’espressione americana “drink the Kool-Aid” significa credere ciecamente a qualcuno o in qualcosa senza mai metterlo in discussione. Kool-Aid è il marchio statunitense di un preparato in polvere per bibite alla frutta e il riferimento è al suicidio di massa di Jonestown del 1978, quando più di 900 seguaci di un predicatore religioso americano obbedirono ai suoi ordini e si tolsero la vita bevendo bibite in cui era stato sciolto cianuro.

2 riferimento al romanzo di Oscar Wilde “Il ritratto di Dorian Gray” [https://it.wikipedia.org/wiki/Il_ritratto_di_Dorian_Gray], il cui protagonista, un giovane di bell’aspetto di nome Dorian Gray, desidera il suo ritratto, fatto dal suo amico pittore Basil Hallward, invecchi al posto suo. Dan Smith potrebbe riferirsi alla gente che prima di postare le foto su Instagram, ne fa molte, al fine di caricare quelle migliori, perché no, anche ritoccate.

3 Dan Smith ha definito Doom Days come un “apocalyptic party album” e qui canta che la casa in cui si festeggiava è stata “distrutta”, ma appena dopo si preoccupa dell’ambiente, di un pianeta che stiamo distruggendo. La linea “We were running riot” ha un doppio senso: la casa distrutta dalla festa e il pianeta distrutto dall’umanità.

4 questo è un chiarissimo riferimento al film Matrix, dove una scena Neo si trova a scegliere se prendere la pillola blu, per continuare a credere che tutto va bene, e la pillola rossa, che al contrario rivela come stanno realmente le cose nel mondo, la cruda verità. E nella riga successiva, il cantant sceglie di chiudere le tende e ignorare tutti i problemi del mondo, per sentirsi meglio, quindi prende la pillola blu.

Download

Audio

Informazioni

Artisti: Bastille

Data di pubblicazione: 24 aprile 2019

Durata: 2:20

Etichetta: Virgin EMI Records

Album: Doom Days

Autori

Dan Smith. Produttori Dan Priddy, Dan Smith & Mark Crew.