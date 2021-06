Stefania Orlando rilascia Bandolero, nuova contagiosa canzone

Anche la conduttrice televisiva, showgirl e cantautrice romana Stefania Orlando, rilascia il suo potenziale tormentone battezzato Bandolero, nuova coinvolgente e contagiosa canzone, disponibile ovunque da venerdì 14 giugno 2021 per Novalis Edizioni Musicali. Il testo e l’audio del singolo.

Mentre Babilonia, sua ultima fortunata release (2020), è ormai diventato un brano affermatissimo, l’artista classe 1966 rende disponibile questo gradevole e spensierato singolo, che ha tutti gli elementi per rivelarsi una delle hit di un’estate 2021 ormai alle porte.

Il brano dell’ex gieffina è stato scritto insieme al giovane Nicolò Angelosanti, in arte Nartico, come del resto la succitata Babilonia. Prossimamente sarà anche disponibile il videoclip ma per vederlo bisognerà tuttavia aspettare. Il filmato sarebbe dovuto uscire lo stesso giorno del rilascio della canzone, ma il maltempo delle scorse settimane ha fatto rinviare le riprese e ad oggi il video non ha ancora una release date.

Testo Bandolero – Stefania Orlando (Nuova canzone 2021)

[Strofa 1]

Spegni tutto, testa e luci

Non parlarmi di Baudelaire

Piedi nudi sulla sabbia

Bianco Chardonnay

Quest’estate la più calda

L’hanno detto alla TV

Che ne dici a questo punto

Diamoci del tu

[Pre-Ritornello 1]

Notti con il sale sopra la pelle

Le tue labbra consumate dal mare e da me

Non c’è niente da capire o da nascondere

[Ritornello]

Santiago, Cuba, restiamo qui

Playa Rancho Luna

Mentre aspetto un invito

Arriva un altro mojito

Sole di Cuba, restiamo qui

Playa Varadero

Sotto un cielo straniero

Prendimi, bandolero

Bandolero, bandolero





[Strofa 2]

Prova costume, nascondo lo stress

Vedo e non leggo i messaggi dell’ex

La terra è piatta e il mare mi aspetta

Moto truccate, che caldo che fa

Strade coperte da pubblicità

Foto ricordo, diario di bordo

[Pre-Ritornello 2]

Notti con il sale sopra le stelle

Vivere pensando che un domani non c’è

La tua pelle sa mandare via le nuvole

[Ritornello]

Santiago, Cuba, restiamo qui

Playa Rancho Luna

Mentre aspetto un invito

Arriva un altro mojito

Sole di Cuba, restiamo qui

Playa Varadero

Sotto un cielo straniero

Prendimi, bandolero

Bandolero, bandolero

[Bridge]

Dietro il tramonto non so cosa c’è

Voglio pensare al profumo di te

Tutto mi sembra più bello quaggiù

In questa parte di mondo

Come un lampione, la luna a metà

Qualcuno balla all’aperto in quel bar

Tutto è diverso e più vero quaggiù

In questa parte di mondo

In questa parte di mondo

[Ritornello]

Santiago, Cuba, restiamo qui

Playa Rancho Luna

Mentre aspetto un invito

Arriva un altro mojito

Sole di Cuba, restiamo qui

Playa Varadero

Sotto un cielo straniero

Prendimi, bandolero

Santiago, Cuba, restiamo qui

Playa Rancho Luna

Mentre aspetto un invito

Arriva un altro mojito

Sole di Cuba, restiamo qui

Playa Varadero

Sotto un cielo straniero

Prendimi, bandolero

Bandolero, bandolero

[Outro]

Bandolero, bandolero

Autori: Nartico, Stefania Orlando.

