Lea Rue – River: ascolta la nuova e bella canzone (testo e traduzione)

La 25enne cantautrice belga Emma Lauwers, in arte Lea Rue, vi presenta il nuovo nonché terzo singolo in carriera battezzato River, uno splendido brano rilasciato il 7 giugno 2018 via Just Entertainment.

Scritta dall’interprete e prodotta da Yves Gaillard, questa meravigliosa canzone fa immergere l’ascoltatore in una magica atmosfera: lasciatevi cullare dalla melodia di questo brano e sono certo che non ve ne pentirete!

Sarebbe veramente un peccato che questo pezzo, trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali dal 29 giugno 2018, passi inosservato.

Per ascoltarlo su Youtube cliccate sulla copertina in basso, mentre a seguire potete leggere il testo e la relativa traduzione in italiano.

Lea Rue – River testo e traduzione (Download)

[Intro]

Come and live down in the river with me

Come a little closer to my lips

Later at night we’re talking dreams

Blow me a kiss like a pebble on the water, water, water

[Introduzione]

Vieni a vivere nel fiume con me

Avvicinati un po’ di più alle mie labbra

Più tardi di notte parleremo di sogni

Dammi un bacio come un sassolino sull’acqua, sull’acqua, sull’acqua

[Verse 1]

I’ve been watching you from behind the mirror

Looking right down on me, looking right at me

You can’t see me yeah, through the ripples you made

Looking right down on me, looking lost on me

[Strofa 1]

Ti ho osservato da dietro lo specchio

Guarda dritto verso di me, guarda proprio me

Non puoi vedermi, sì, attraverso le increspature che hai fatto

Guarda dritto verso di me, sguardo perso su di me

[Pre-Chorus]

While you’re lying down by the riverside

You can tell me all, I’m oblivion

[Pre-Ritornello]

Mentre sarai sdraiato in riva al fiume

Potrai dirmi tutto, io sono l’oblio

[Chorus]

Don’t go back from a wild heart to a tamed life

Stay here with me

Don’t go back hiding secrets like it’s a weakness

Stay here with me





[Ritornello]

Non lasciare un cuore selvaggio per tornare a una vita addomesticata

Resta qui con me

Non tornare indietro nascondendo segreti come se fosse una debolezza

Resta qui con me

[Post-Chorus]

Come and live down in the river with me

Come a little closer to my lips

Later at night we’re talking dreams

Blow me a kiss like a pebble on the water, water

Water, water

[Post-Ritornello]

Vieni a vivere nel fiume con me

Avvicinati un po’ alle mie labbra

Più tardi di notte parleremo di sogni

Dammi un bacio come un sassolino sull’acqua, sull’acqua, sull’acqua

Sull’acqua, sull’acqua

[Verse 2]

You’re thoughts are broken, sprinkled all over me

Looking right down on me, looking right at me

In the night, they shine like splinters of glass

Looking right down on me, looking lost on me

[Strofa 2]

I tuoi pensieri sono discontinui, spruzzati su di me

Guarda dritto verso di me, guarda proprio me

Durante la notte, brillano come schegge di vetro

Guarda dritto verso di me, sguardo perso su di me





[Pre-Chorus]

I’m the other girl, at the right time

You can tell me all, I’m oblivion

[Pre-Ritornello]

Sono l’altra ragazza, al momento giusto

Puoi dirmi tutto, sono l’oblio

[Chorus]

Don’t go back from a wild heart to a tamed life

Stay here with me

Don’t go back hiding secrets like it’s a weakness

Stay here with me

Come into the deep with me

[Ritornello]

Non lasciare un cuore selvaggio per tornare a una vita addomesticata

Resta qui con me

Non tornare indietro nascondendo segreti come se fosse una debolezza

Resta qui con me

Vieni nel profondo con me

Come and live down in the river with me

Come a little closer to my lips

Later at night we’re talking dreams

Blow me a kiss like a pebble on the water

Come and live down in the river with me

Come a little closer to my lips

Look into eyes and trust in me

Blow me a kiss like a pebble on the water

Vieni a vivere nel fiume con me

Avvicinati un po’ di più alle mie labbra

Più tardi di notte parleremo di sogni

Dammi un bacio come un sassolino sull’acqua

Vieni a vivere nel fiume con me

Avvicinati un po’ alle mie labbra

Guardami negli occhi e abbi fiducia in me

Dammi un bacio come un sassolino sull’acqua

[Outro]

Stay here with me

Stay here with me

Water, water, water

[Conclusione]

Resta qui con me

Resta qui con me

Nell’acqua, sull’acqua, sull’acqua