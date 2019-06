Sofi Tukker & Bomba Estéreo – Playa Grande: video ufficiale, testo e traduzione

I Sofi Tukker e il gruppo colombiano Bomba Estéreo, hanno unito le forze nel nuovo singolo Playa Grande, disponibile dal 31 maggio 2019. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta il brano.

Il duo newyorkese formato da Sophie Hawley-Weld e Tucker Halpern, hanno dato vita a questo piacevole brano insieme ad una delle band che hanno sa sempre amato.

La nuova spensierata e orecchiabile canzone, è caratterizzata da un testo in portoghese, spagnolo, inglese, spanglish (mix tra spagnolo e inglese) e portunhol (mix tra spagnolo e portoghese)!

Il video ufficiale è stato diretto da Mac Boucher ed è possibile vederlo direttamente su Youtube cliccando sull’immagine.

Playa Grande testo Sofi Tukker e Bomba Estereo

Vamos a la fiesta

A noite começa

Y quiero gozar

El DJ comienza

E minha natureza

Es ponen mi a bailar bailar bailar

Vamos a bailar

Bailar, bailar

Vamos a bailar

Bailar, bailar

We’re gonna have a party

I’m gonna dance until my shoes ask me to stop

So I stop, take off my shoes

Dance until I’m bruised

And all my clothes fall off

Vamos a bailar

(Sofi Tukker and Bomba Estéreo)

Vamos a bailar

Bailar, bailar

Vamos a bailar

Bailar, bailar

El dj comienza

E minha natureza

Es ponen mi a bailar bailar bailar

Kiss me on the boca

Quítame la ropa

Y quiero bailar bailar bailar

Vamos a bailar

Bailar, bailar

Vamos a bailar

Bailar, bailar

Vai ter uma festa que eu vou dançar

Até o sapato pedir pra parar

Aí eu paro

Tiro o sapato

E danço e danço e danço

Hi, do you know spanglish?

Falo Portunhol

Yes, I do

Um pouco

Si, vamos a la fiesta?

Vamos, vamos!

Vamos a bailar

Bailar, bailar

Vamos a bailar

Bailar, bailar

El dj comienza

E minha natureza

Es ponen mi a bailar bailar bailar

Kiss me on the boca

Quítame la ropa

Y quiero bailar bailar bailar

Vamos a bailar





Vamos a bailar





Sofi Tukker & Bomba Estéreo Playa Grande traduzione

Andiamo alla festa

La notte inizia

E voglio divertirmi

Il DJ inizia

E’ la mia natura

E mi metto a ballare ballare ballare

Andiamo a ballare

Ballare, ballare

Andiamo a ballare

Ballare, ballare

Faremo una bella festa

Ballerò finché le mie scarpe non mi chiederanno di smettere

Quindi mi fermo, tolgo le scarpe

E ballo fino a provare dolore

E tutti i miei vestiti cadono

Balliamo

(Sofi Tukker e Bomba Estéreo)

Andiamo a ballare

Ballare, ballare

Andiamo a ballare

Ballare, ballare





Il DJ inizia

E’ la mia natura

E mi metto a ballare ballare ballare

Baciami sulla bocca

Togliti i vestiti

E voglio ballare, ballare, ballare

Andiamo a ballare

Ballare, ballare

Balliamo

Ballare, ballare

C’è una festa in cui ballerò

Ballerò finché le mie scarpe non mi chiederanno di smettere

Quindi mi fermo

Tolgo le scarpe

E ballo e ballo e ballo

Ciao, conosci lo Spanglish?

Parlo il portognolo

Sì, è così

Un pochino

Sì, andiamo alla festa?

Andiamo, andiamo!

Andiamo a ballare

Ballare, ballare

Andiamo a ballare

Ballare, ballare

Il DJ inizia

E’ la mia natura

E mi metto a ballare ballare ballare

Baciami sulla bocca

Togliti i vestiti

E voglio ballare, ballare, ballare

Andiamo a ballare

Andiamo a ballare

