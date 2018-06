Jain – Star: video, testo e traduzione della nuova canzone

Star è un singolo della cantautrice e musicista francese Jeanne Galice, in arte Jain, pubblicato il 29 giugno 2018.

Dopo Alright, è arrivata questo nuovo brano, rilasciato come secondo estratto dal secondo album in studio Soldier, che vedrà la luce il 24 agosto 2018.

Anche se queste due nuove canzoni sono niente male, a parer mio i singoli “Come” e “Makeba” erano di un altro livello, ma giudicate voi.

Cliccando sull’immagine, potete ascoltare il brano su Youtube tramite il lyric video diretto da Moment Factory e prodotto da Spookland, mentre a seguire accedete ai testi.

Jain – Star testo e traduzione (Download)

Get it, get it up on the ride

I’m the captain of my own life

Hide, in front of my eyes

I’m gonna make you mad

Billi, billi, billionaire ideas

I got tons of them

Fear, is on the rise

Rules are by my side

Music goes world world wide

I’m gonna make my style

I’m gonna make my style.

Vediamo, vediamo che sai fare durante il viaggio

Sono il capitano della mia vita

Nasconditi, davanti ai miei occhi

Ti farò arrabbiare

Milia, milia, idee miliardarie

Ne ho a tonnellate

La paura sta aumentando

Le regole sono dalla mia parte

La musica va in tutto il mondo

Adotterò il mio stile

Adotterò il mio stile

You wanna be a star

But you don’t know who you are

You wanna be a star

But you can’t stand the light

You wanna be a star

But you don’t know who you are

You wanna be a star

But you can’t stand the light.

Vuoi essere una stella

Ma non sai chi sei

Vuoi essere una stella

Ma non sopporti la luce

Vuoi essere una stella

Ma non sai chi sei

Vuoi essere una stella

Ma non sopporti la luce.





Get it, get it up on your life

Stand up or they’ll take your rights

I don’t need no NBA

To know music’s my DNA

‘Cause every time I feel ok

Is when you look the other way

Stop a minute

Mutations is coming on

Let’s get some fierce on

Put a big beat on

On my way to redemption

My only way’s creation

On my way to salvation

My own revolution

My own revolution.

Prendi, prendi la tua vita

Alzati o ti toglieranno i tuoi diritti

Non ho bisogno di MBA

Per sapere che la musica è il mio DNA

Perché ogni volta mi sento bene

È quando guardi dall’altra parte

Fermati un minuto

Le mutazioni stanno arrivando

Mettiamo un po’ di ferocia

Metti su un grande beat

Mentre vado verso la redenzione

La mia unica via è la creazione

Mentre vado verso la salvezza

La mia rivoluzione

La mia rivoluzione

You wanna be a star

But you don’t know who you are

You wanna be a star

But you can’t stand the light

You wanna be a star

But you don’t know who you are

You wanna be a star

But you can’t stand the light.

Vuoi essere una stella

Ma non sai chi sei

Vuoi essere una stella

Ma non sopporti la luce

Vuoi essere una stella

Ma non sai chi sei

Vuoi essere una stella

Ma non sopporti la luce.





Ego goes right in the flow

I made my way to feel brave

Not to feel safe

‘Cause my mojo stays right

Into the flow

I made my place out of stress

Out of the rest.

L’ego va dritto sul flow

Mi sono fatta strada per sentirmi coraggiosa

Non sentirmi al sicuro

Perché il mio fascino resta

Nel flow

Ho creato la mia casa fuori dallo stress

Fuori dal resto.

Break, I want to the moon

I feel misunderstood

I don’t want any rules, oh

Break, I want to the moon

I feel misunderstood

I don’t want any rules.

Pausa, voglio la luna

Mi sento incompresa

Non voglio nessuna regola, oh

Pausa, voglio la luna

Mi sento incompresa

Non voglio alcuna regola.

You wanna be a star

But you don’t know who you are

You wanna be a star

But you can’t stand the light

You wanna be a star

But you don’t know who you are

You wanna be a star

But you can’t stand the light.

Vuoi essere una stella

Ma non sai chi sei

Vuoi essere una stella

Ma non sopporti la luce

Vuoi essere una stella

Ma non sai chi sei

Vuoi essere una stella

Ma non sopporti la luce.