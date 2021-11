Amici 21, com’era la professionista Elena D’amario anni fa? Un’altra persona

By

Elena D’Amario è da qualche anno una delle ballerine professionisti di Amici di Maria De Filippi. La danzatrice al suo esordio era completamente diversa da oggi.

Elena D’Amario, nata a Pescara nel 1990, comincia a muovere i suoi primi passi in televisione partecipando a 18 anni al programma televisivo Il ballo delle debuttanti condotto da Rita Dalla Chiesa.

All’interno del programma, considerato la peggior novità televisiva della stagione 2008/2009 a tal punto da vincere un TeleRatto e chiudere due puntate prima della durata prevista, entra a far parte della squadra delle ragazze pop e a vincere la prima e unica edizione del programma salendo sul gradino più alto del podio.

Elena D’Amario: ecco com’era

L’anno seguente entra a far parte della nona edizione di Amici Di Maria De Filippi, fortemente voluta dall’insegnante Steve La Chance riesce ad ottenere un banco in danza superando la fase iniziale e passando al serale nella squadra dei blu.

Durante il talent intraprende una storia d’amore con il cantautore Enrico Nigiotti arrivando a sfidarlo per rimanere all’interno del programma. Prima del televoto finale, il cantante decide di ritirarsi dal talent per permettere alla sua allora compagna di proseguire il percorso all’interno della scuola.

Arrivata a due puntate prima della finale, viene eliminata perdendo il ballottaggio con la cantante Loredana Errore. Durante questa esperienza condivide il palco con alunni che in seguito sono diventati personaggi molto noti della musica e della televisione come : Emma Marrone (vincitrice dell’edizione) , Stefano De Martino e Pierdavide Carone.

Nel talent ha avuto la possibilità di danzare con due componenti della Parsons Dance Company e a seguito di questa esibizione, lo stesso David Parsons, la sceglie nella sua compagnia dove ha ricoperto il ruolo di ballerina fino al 2019 a New York.

Dopo l’esperienza nella scuola più famosa d’Italia, prende parte al primo videoclip di Enrico Nigiotti per il brano Libera nel mondo per poi apparire in video musicali di Emma Marrone, Nek, Jovanotti e Achille Lauro.

Nel 2015 torna nel talent in qualità di ballerina professionista ricoprendo anche il ruolo di coreografa.

Nel 2017 è nominata ai Clive Barnes Awards, uno dei premi più prestigiosi nel mondo nel panorama della danza e del teatro.

Nel 2012 ha pubblicato il suo primo libro, intitolato Salto edito da Mondadori.

Gli amori della ballerina

Elena D’Amario, dopo essere stata fidanzata con il cantante Enrico Nigiotti, ha avuto una relazione con il ballerino Alessio La Padula, allievo della quindicesima edizione di Amici, è stata avvistata con l’attore Michele Morrone.

Inoltre si era vociferato anche un breve flirt con Stefano De Martino, ma i due hanno affermato di essere legati da un forte affetto di amicizia.

Elena non è molto cambiata nel tempo, ha mantenuto la sua femminilità e la ragazzina che era al suo esordio ha lasciato il posto ad una donna forte mantenendo nel tempo la bellezza che da sempre la contraddistingue.