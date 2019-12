Ava Max – Salt: audio, testo e traduzione della nuova canzone

Ufficialmente rilasciato il 12 dicembre 2019 nelle piattaforme digitali e streaming , Salt è un singolo della cantautrice statunitense Ava Max, già precedentemente disponibile dal 27 luglio 2018 sia sul suo canale Youtube che su Soundcloud.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio della gradevole canzone, scritta insieme a Coco Morier, Autumn Rowe, Madison Love & Cirkut, con produzione di quest’ultimo.

In questo nuovo brano, la cantante classe 1994 dice di aver finito il sale, perché ha smesso di piangere, presumibilmente a causa una persona che la trattava male e che voleva da lei solo sesso.

Ava Max – Salt Testo e Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Verse 1]

Oh-oh, I got breaking news

And it’s not about you, oh-oh

Oh-oh, I’ve been breaking hearts too

And I learned it all from you, oh-oh

[Pre-Chorus]

I got my thigh-highs on, feel like Wonder Woman

That’s when you want all in, but I’m not your woman

When my lipstick pops and I feel like Monroe

That’s when you want me most, oh-oh

[Chorus]

I’m all out of salt, I’m not gonna cry

Won’t give you what you want

‘Cause I look way too good tonight

I’m all out of salt, tears are running dry

Won’t give you what you want

‘Cause I look way too good tonight

[Post-Chorus]

Oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh

I’m all out of salt

Oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh

I’m all out of salt

[Verse 2]

Oh-oh, when I’m ’bout to celebrate

Push my head into the cake, no more

Oh-oh, you’re the snake pulling my arm

Like my snakeskin Saint Laurent, oh-oh

[Pre-Chorus]

I got my thigh-highs on, feel like Wonder Woman

That’s when you want all in, but I’m not your woman

When my lipstick pops and I feel like Monroe

That’s when you want me most, oh-oh

[Chorus]

I’m all out of salt, I’m not gonna cry

Won’t give you what you want

‘Cause I look way too good tonight

I’m all out of salt, tears are running dry

Won’t give you what you want

‘Cause I look way too good tonight

[Post-Chorus]

Oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh

I’m all out of salt

Oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh

I’m all out of salt

[Bridge]

Not gonna cry, cry, cry

Not gonna cry, cry, cry

Not gonna cry, cry, cry





[Chorus]

I’m all out of salt, I’m not gonna cry (Oh)

Won’t give you what you want

‘Cause I look way too good tonight

I’m all out of salt, tears are running dry

Won’t give you what you want

‘Cause I look way too good tonight

[Post-Chorus]

Oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh

I’m all out of salt

Oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh

Oh, I’m all out of salt





Oh-oh, ho delle notizie importanti

E non riguardano te, oh-oh

Oh-oh, ho anche spezzato qualche cuore

E ho imparato tutto da te, oh-oh

Mi sono messa le calze autoreggenti, mi sento come Wonder Woman

E’ a quel punto che vuoi tutto, ma non sono la tua donna

Quando metto il rossetto e mi sento Marilyn Monroe

E’ allora che mi vuoi di più, oh-oh

Sono a corto di sale, non mi metterò a piangere

Non ti darò ciò che vuoi

Perché stasera sto da dio

Il sale è finito, le lacrime si stanno esaurendo

Non ti darò ciò che vuoi

Perché stasera sto da dio

Oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh

Sono rimasta senza sale

Oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh

Sono rimasta senza sale

Oh-oh, quando sono pronta a festeggiare

Mi spingi la testa nella torta, basta

Oh-oh, sei il serpente che mi prende per il braccio

Come i miei stivali di serpente Saint Laurent, oh-oh





Mi sono messa le calze autoreggenti, mi sento come Wonder Woman

E’ a quel punto che vuoi tutto, ma non sono la tua donna

Quando metto il rossetto e mi sento Marilyn Monroe

E’ allora che mi vuoi di più, oh-oh

Sono a corto di sale, non mi metterò a piangere

Non ti darò ciò che vuoi

Perché stasera sto da dio

Il sale è finito, le lacrime si stanno esaurendo

Non ti darò ciò che vuoi

Perché stasera sto da dio

Oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh

Sono rimasta senza sale

Oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh

Sono a corto di sale

Non piangerò, piangerò, piangerò

Non piangerò, piangerò, piangerò

Non piangerò, piangerò, piangerò

Sono a corto di sale, non mi metterò a piangere (Oh)

Non ti darò ciò che vuoi

Perché stasera sto da dio

Il sale è finito, le lacrime si stanno esaurendo

Non ti darò ciò che vuoi

Perché stasera sto da dio

Oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh

Sono rimasta senza sale

Oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh

Sono a corto di sale

Ascolta su: