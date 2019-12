Bishop Briggs – White Flag: audio, video, testo e traduzione del brano disponibile anche nei remix

Utilizzato nella colonna sonora di 6 Underground, film Netflix del 2019, White Flag è il quinto singolo estratto da Church of Scars, album di Bishop Briggs, pubblicato il 20 aprile 2018. Il brano è anche disponibile nei remix di Boehm e Steve Reece, oltre che nella versione acustica.

Questa bella canzone è stata rilasciata il 23 febbraio 2018, andando di fatto ad anticipare il disco d’esordio e come detto, viene utilizzata nel nuovo film disponibile in esclusiva su Netflix, distribuito dal 13 dicembre 2019. 6 Underground è un action thriller diretto da Michael Bay, con protagonisti, tra gli altri, il canadese Ryan Reynolds e la francese Mélanie Laurent.

Scritto da Dave Bassett, Ian Scott, Mark Jackson e la stessa cantautrice londinese Sarah Grace McLaughlin, in arte Bishop Briggs, e prodotto dai primi tre, il brano non fa parte della soundtrack ufficiale della pellicola, che racchiude 19 musiche composte dallo scozzese Lorne Balfe. Si ha modo di ascoltarlo nella scena finale sullo yacht e non solo, quando avvengono diverse esplosioni. Provate a scrivere su Youtube “6 Underground bishop briggs” e troverete la parte in cui si sente questo coinvolgente pezzo.

Bishop Briggs White Flag Testo e Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Verse 1]

Take a hit, shoot me down, shoot me down

I won’t ever hit the ground, hit the ground

Playing dead, I’ll never do

Gotta keep an eye on you

Patience is wearing thin, paper thin

Promises broke again, what a sin

But it only feeds my energy

So don’t expect no sympathy

[Pre-Chorus]

Smoke, fire, it’s all goin’ up

Don’t you know I ain’t afraid to shed a little blood?

Smoke, fire, flares are goin’ up, flares are goin’ up

[Chorus]

Oh, won’t wave my white flag, no

This time I won’t let go

I’d rather die

Than give up the fight, give up the fight

Give up the fight, give up the fight

Won’t wave my white flag, no

Oh, I won’t go down slow

I’d rather die

Than give up the fight, give up the fight

Give up the fight, give up the fight

Whoa, whoa, whoa, whoa

Whoa, whoa, whoa, whoa

[Verse 2]

Put an X on my chest, on my chest

But I’m still standing ’cause I won’t forget

The hell on earth you put me through

I’ll save myself in spite of you

[Pre-Chorus]

Smoke, fire, it’s all goin’ up

Don’t you know I ain’t afraid to shed a little blood?

Smoke, fire, flares are goin’ up, flares are goin’ up

[Chorus]

Oh, won’t wave my white flag, no

This time I won’t let go

I’d rather die

Than give up the fight, give up the fight

Give up the fight, give up the fight

Won’t wave my white flag, no

Oh, I won’t go down slow

I’d rather die

Than give up the fight, give up the fight

Give up the fight, give up the fight

Whoa, whoa, whoa, whoa

Whoa, whoa, whoa, whoa





[Bridge]

White flag never goin’ up, never goin’ up, no, no

White flag never goin’ up, never goin’ up, no, no

White flag never goin’ up, never goin’ up, no, no

[Chorus]

Oh, won’t wave my white flag, no

(Wave my white flag)

This time I won’t let go

(Won’t let go)

I’d rather die

Than give up the fight, give up the fight

Give up the fight, give up the fight

Won’t wave my white flag, no

(Wave my white flag)

Oh, I won’t go down slow

(Go down slow)

I’d rather die

Than give up the fight, give up the fight

Give up the fight, give up the fight

Whoa, whoa, whoa, whoa

Whoa, whoa, whoa, whoa

Wave my white flag

Whoa, whoa, whoa, whoa

Whoa, whoa, whoa, whoa

Raise my white flag, no





Incassa un colpo, buttami giù, buttami giù

Non cadrò mai a terra, mai a terra,

Fingermi morta, non lo farò mai

Devo tenerti d’occhio

La pazienza ha un limite, è sottile come la carta

Le promesse si sono nuovamente infrante, che peccato

Ma questo nutre solo la mia energia

Quindi non aspettarti alcuna compassione

Fumo, fiamme, tutto sta aumentando

Non sai che non ho paura di spargere un po ‘di sangue?

Fumo, fuoco, le eruzioni stanno aumentando, le eruzioni stanno aumentando

Oh, non sventolerò la mia bandiera bianca, no

Questa volta non mollerò

Preferirei morire

Che smettere di lottare, smettere di lottare

Smettere di lottare, smettere di lottare

Non sventolerò la mia bandiera bianca, no

Oh, non andrò giù lentamente

Preferirei morire

Che smettere di lottare, smettere di lottare

Smettere di lottare, smettere di lottare

Whoa, whoa, whoa, whoa

Whoa, whoa, whoa, whoa

Hai messo una X sul mio petto, sul mio petto

Ma sono ancora in piedi perché non dimenticherò

L’inferno sulla terra che mi hai fatto passare

Mi salverò malgrado te





Fumo, fiamme, tutto sta aumentando

Non sai che non ho paura di spargere un po ‘di sangue?

Fumo, fuoco, le eruzioni stanno aumentando, le eruzioni stanno aumentando

Oh, non sventolerò la mia bandiera bianca, no

Questa volta non mollerò

Preferirei morire

Che smettere di lottare, smettere di lottare

Smettere di lottare, smettere di lottare

Non sventolerò la mia bandiera bianca, no

Oh, non andrò giù lentamente

Preferirei morire

Che smettere di lottare, smettere di lottare

Smettere di lottare, smettere di lottare

Whoa, whoa, whoa, whoa

Whoa, whoa, whoa, whoa

La bandiera bianca non si innalzerà mai, non si innalzerà mai, no, no

La bandiera bianca non si innalzerà mai, non si innalzerà mai, no, no

La bandiera bianca non si innalzerà mai, non si innalzerà mai, no, no

Oh, non sventolerò la mia bandiera bianca, no

(sventolerò la mia bandiera bianca)

Questa volta non mollerò

(Non mollerò)

Preferirei morire

Che smettere di lottare, smettere di lottare

Smettere di lottare, smettere di lottare

Non sventolerò la mia bandiera bianca, no

(sventolerò la mia bandiera bianca)

Oh, non andrò giù lentamente

(giù lentamente)

Preferirei morire

Che smettere di lottare, smettere di lottare

Smettere di lottare, smettere di lottare

Whoa, whoa, whoa, whoa

Whoa, whoa, whoa, whoa

Sventolare la mia bandiera bianca

Whoa, whoa, whoa, whoa

Whoa, whoa, whoa, whoa

Alza la mia bandiera bianca, no

