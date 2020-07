Shinedown – Atlas Falls: testo, traduzione e video della canzone benefica

Atlas Falls è un singolo benefico degli Shinedown, originariamente scaricabile dal 23 marzo 2020, in piena pandemia, unitamente all’acquisto di una maglia speciale presente sullo store della band. Dal successivo 22 maggio, è possibile effettuare il classico download del brano nei digital store. Il ricavato delle vendite, è stato devoluto alla Direct Relief, associazione in prima linea nella lotta al Covid-19, con personale sanitario impegnato per debellare questo virus. Direct Relief ha anche fornito attrezzatura medica in tutto il mondo.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di questa bella canzone, originariamente incisa durante le sessioni di registrazione dell’album “Amaryllis” (2012) e ispirata al mito greco Atlante, figlio del titano Giapeto e Re della Mauritania, che corrisponde al noto sostenitore del pianeta Terra entrato nella cultura popolare.

Gli autori di questo pezzo del gruppo rock statunitense sono Brent Smith, Zac Maloy e David Hall Hodges, mentre Rob Cavallo ha curato la produzione.

“Durante la stesura e la registrazione dell’album “Amaryllis”, c’è stata una canzone che ha significato molto per me e gli altri componenti della band intitolata Atlas Falls. Anche se fu inclusa in quell’album, ho sempre pensato che un giorno il mondo l’avrebbe ascoltata“. Brent Smith.

Testo Atlas Falls degli Shinedown

Download su: Amazon – iTunes

[1a Strofa]

The push is always part of us

And gravity’s never a friend

Deciding on who we can trust

And finding our way to crescendo, to the unknown

[2a Strofa]

We’ll never make it outside

Unless we unlock the past and release

The future that we’ve left to die

For too long we’ve taken placebos

[Pre-Ritornello]

But the unknown is awakening

[Ritornello 1]

Don’t give up now, there’s already so much at stake

If Atlas falls, I’ll rise up and carry us all the way

[3a Strofa]

No, we can never look back

Return to the salt and the sea

The quiet is only a trap

And I will not take the placebo

[Pre-Ritornello]

‘Cause the unknown is awakening

But I will crescendo

[Ritornello 2]

Don’t give up now, there’s already so much at stake

If Atlas falls, I’ll rise up and carry us all the way

It won’t pull me down

The weight of impossible days

I’ll stand tall

I’ll rise up and carry us all the way





[Ponte]

Keep moving forward now

Keep your head above the clouds

I’m right with you, I will lift you

So just hold on

[Outro]

Don’t give up now, there’s already so much at stake

If Atlas falls, I’ll rise up and carry us all the way

It won’t pull me down (keep moving forward now)

The weight of impossible days (keep your head above the clouds)

I’ll stand tall (I’m right with you, I will lift you, so just hold on)

I’ll rise up and carry us all the way

I’ll carry us all the way

(Keep moving forward now)





La traduzione di Atlas Falls

[1a Strofa]

La pressione è sempre parte di noi

E la gravità non è mai un’amica

Decidere di chi possiamo fidarci

E trovare la nostra via in crescendo, verso l’ignoto

[2a Strofa]

Non lo faremo mai fuori

A meno che non sblocchiamo il passato e lo liberiamo

Il futuro che abbiamo lasciato morire

Per troppo tempo abbiamo preso il placebo

[Pre-Ritornello]

Ma l’ignoto, si sta risvegliando

[Ritornello 1]

Non mollare adesso, c’è già una posta così alta in gioco

Se Atlante cadrà, mi alzerò e condurrò noi fino alla fine

[3a Strofa]

No, non possiamo mai guardare indietro

Tornare al sale del mare

La tranquillità è solo una trappola

E non prenderò il placebo





[Pre-Ritornello]

Perché l’ignoto si sta risvegliando

Ma andrò in crescendo

[Ritornello 2]

Non mollare adesso, c’è già una posta così alta in gioco

Se Atlante cadrà, mi alzerò e condurrò noi fino alla fine

Non mi trascinerà giù

Il peso dei giorni impossibili

Rimarrò a testa alta

Mi alzerò e condurrò noi fino alla fine

[Ponte]

Adesso continua ad andare avanti

Tieni la testa al di sopra delle nuvole

Sono con te, ti solleverò

Quindi resisti

[Outro]

Non mollare adesso, c’è già una posta così alta in gioco

Se Atlante cadrà, mi alzerò e condurrò noi fino alla fine

Non mi trascinerà giù (continua ad andare avanti)

Il peso dei giorni impossibili (tieni la testa al di sopra delle nuvole)

Rimarrò a testa alta (Sono con te, ti solleverò, quindi tieni duro)

Mi alzerò e condurrò noi fino alla fine

Condurrò noi fino alla fine

(Continua ad andare avanti adesso)

Ascolta su: