Achille Lauro – Blu: ascolta la rivisitazione della hit degli Eiffel 65 (testo)

Blue (Da Ba Dee) Eiffel 65, hit mondiale pubblicata il 15 gennaio 1999, viene ora rivisitata da Achille Lauro per l’album 1990, rilasciato il 24 luglio 2020. Leggi il testo.

Ricordo che il disco è composto da sette tracks che rendono omaggio ad alcuni grandi successi dance degli anni ’80 e ’90, tra i quali non poteva non figurare la canzone più riuscita del gruppo italo dance italiano nato nel 1998 e formato dal musicista Maury, dal front-man e cantante Jeffrey Jey e dal dj Gabry Ponte.

Scritto da Jeffrey Jey, Maury & Massimo Gabutti e prodotto da Gabry Ponte & Maury, quel brano si rivelò un clamoroso successo di livello mondiale, ottenendo certificazioni Oro e Platino anche al di fuori dell’Europa, come ad esempio nella lontanissima Australia.

Ora il rapper e cantautore veronese ce lo ripropone alla sua maniera, in una versione molto più lenta e di certo non allegra come l’originale, del quale resta il solo ritornello in una versione tutt’altro che ballabile. Ricordo che di recente, il rapper Shiva ha inciso la sua versione rap battezzata Auto Blu, rivelatasi a dir poco contagiosa.

Testo Blu Achille Lauro

[1a Strofa]

Yeah

È blu, blu

Cieli blu, nuvole blu

Lune blu, blu, giorni blu

Piovono lacrime blu

Acque blu, Malibù

Mari di angelo blu

Angeli blu, fiori blu, blu

Notti blu, corrono macchine blu





[Pre-Rit. 1]

Oh, sì, in fondo chi vuole i ma?

Voglio un sì, dimmi si

Voglio restare qui, resta qui

Dimmi, chi è pronto a morire? Chi?

Dimmi chi? Sono qui, pronto a farlo per te

In fondo chi? Sì, vuoi che?

Sì, una fine da re

Come me, come me

Sì, che muoio per te

Come un re, come i re

Come fosse per noi

Come se, come se

Fosse farlo per te

Non per me

[Rit.]

È blue da ba dee da ba daa

Da ba dee, da ba daa

Da ba dee, da ba daa

Da ba dee, da ba daa

Da ba dee, da ba daa

Da ba dee, da ba daa

Da ba dee, da ba daa

[2a Strofa]

Occhi blu, pastelli blu

Diavoli blu mordono anime blu

Fumi blu, polvere blu

Piove blu, è Little Boy Blue

[Pre-Rit. 2]

Oh, sì, in fondo chi vuole i ma

Voglio un sì, dimmi si

Voglio restare qui

Resta qui

Dimmi, chi è pronto a morire? Chi?

Dimmi chi? Sono qui, pronto a farlo per te

[[Rit.]

È blue da ba dee, da ba daa

Da ba dee, da ba daa

Da ba dee, da ba daa

Da ba dee, da ba daa

Da ba dee, da ba daa

Da ba dee, da ba daa

Da ba dee, da ba daa

Da ba dee

È blue da ba dee, da ba daa

Da ba dee, da ba daa

Da ba dee, da ba daa

Da ba dee, da ba daa

Da ba dee, da ba daa

Da ba dee, da ba daa

Da ba dee, da ba daa





[3a Strofa]

È un thriller, è un cult

È una commedia, un film noir

È un giallo, è un film hard

Siamo io e te soli, ma

[Pre-Ritornello 3]

Si vuoi che? Si una fine da re

Come me, come me

Sì che muoio per te

Come un re, come i re

Come fosse per noi

Come se, come se fosse farlo per te

Non per me

[[Rit.]

È blu da ba dee, da ba daa

Da ba dee, da ba daa

Da ba dee, da ba daa

Da ba dee, da ba daa

Da ba dee, da ba daa

Da ba dee, da ba daa

Da ba dee, da ba daa

Da ba dee

È blu da ba dee, da ba daa

Da ba dee, da ba daa

Da ba dee, da ba daa

Da ba dee, da ba daa

Da ba dee, da ba daa

Da ba dee, da ba daa

Da ba dee, da ba daa