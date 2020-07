Alessandro “Monte” Montesi – Origami: audio e testo della nuova canzone

Origami è il quarto singolo in carriera di Alessandro Montesi, in arte Monte, pubblicato il 29 luglio 2020 su 2MuchRecords: il testo e l’audio di questo brano inedito.

Dopo il successo di Paranoia, arriva la quarta release ufficiale dello youtuber e ora cantante, che tra il 2018 e il 2019, aveva rilasciato anche Hula Hoop e Wow!.

Prodotta dal capitolino Marco Calanca, in arte Becko, la nuova canzone del cantante e rapper romano classe 2001, sta entusiasmando non poco i suoi numerosi fan, che se ne stanno letteralmente innamorando.

Testo Origami – Monte (Alessandro Montesi)

[Ritornello]

E sempre in giro con i fra, all night

giovane notte, dimmi dove vai

giovani storie sommerse dai guai

siamo origami che mai strapperai

[Strofa 1]

A volte penso così tanto che vado lontano

scusa mami, origami, questo foglio è un aeroplano

su questa nuvola metto un divano

[Pre-Ritornello]

E non penso a niente, chissà cosa vuole la gente

quando al mondo poi tutto non va

siamo il sole sopra la città, ya





[Ritornello]

E sempre in giro con i fra, all night

giovane notte, dimmi dove vai

giovani storie sommerse dai guai

siamo origami che mai strapperai

E sempre in giro con i fra, all night

giovane notte, dimmi dove vai

giovani storie sommerse dai guai

siamo origami che mai strapperai

E sempre in giro con i fra, all night

giovane notte, dimmi dove vai

giovani storie sommerse dai guai

siamo origami che mai strapperai

sempre

[Strofa 2]

A volte il mondo qui gira al contrario

come un orologio che non controlla il tempo

e sai, volevo dirti che alla fine poi esco

e se guardo i grandi, alla fine non cresco

ma sai, su questo treno senza wi-fi

metto bei miei ricordi su Spotify

in questo mondo triste e pieno di guai

che si nasconde da smile

[Ritornello]

E sempre in giro con i fra, all night

giovane notte, dimmi dove vai

giovani storie sommerse dai guai

siamo origami che mai strapperai

[Pre-Ritornello]

E non penso a niente, chissà cosa vuole la gente

quando al mondo poi tutto non va

siamo il sole sopra la città, ya

[Ritornello]

E sempre in giro con i fra, all night

giovane notte, dimmi dove vai

giovani storie sommerse dai guai

siamo origami che mai strapperai

E sempre in giro con i fra, all night

giovane notte, dimmi dove vai

giovani storie sommerse dai guai

siamo origami che mai strapperai

[Outro]

Scusa mami, non ho orari, per adesso starò via

Scusa mami, non ho piani, volo in alto, origami

Scusa mami, non ho orari, per adesso starò via

Scusa mami, non ho piani, volo in alto, origami

(origami, origami, origami, origami)





