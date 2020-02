Astol – Diabla: audio e testo del nuovo singolo

Il testo e l’audio di Diabla, singolo di Pasquale Giannetti, meglio conosciuto come Astol, uscito l’11 febbraio 2020 via Believe Music, a quasi due mesi di distanza da Princesa, brano che segnò iul ritorno solista di questo ragazzo, dopo la breve e fortunata parentesi con Daniel.

Scritta di suo pugno e prodotta da Piergiorgio Usai, la nuova contagiosa canzone sta già facendo impazzire i fan. Si tratta di una traccia in pieno stile Astol, che definisce diavolessa una ragazza della quale è molto invaghito. Lei o per meglio dire, il suo fisico, è un diavolo tentatore e sebbene il protagonista sia consapevole del fatto che sarebbe meglio stare alla larga da codesta fanciulla, alla fine sa che cederà.

Astol – Diabla Testo

Download su: Amazon – iTunes

[Intro]

Yaah

Al microfono

Astol

[Strofa 1]

Sento il tuo profumo adesso

mentre fumo e c’è silenzio

so che ti piace il successo

per questo sei qui (dai)

il fisico provoca l’anima

scendi lenta come una lacrima

e quando lo rifai

il vestito m’inganna

non passerai come una condanna.

[Ritornello]

Lei è una diabla

baila e me tiene calor

tienimi come un segreto

diabla, ladra del mio corazón

è meglio se non ti vedo

ahiahiahiahi amor

in quel movimento mi perderò, baby

ahiahiahiahi amor

mi piaci quando balli il reggaeton.





[Strofa 2]

Penso a quella sera come mi guardava

mi presento, prendo un Long Island (Island)

più non dovrei, più continuo

io sono nato per fare casino

da sto locale andiam via, arriva la polizia

vuoi un letto o vieni a casa mia?

Lei sale nel mio appartamento, salta l’arredamento

a stare su di me recupera l’allenamento

mi stringi e ti sento urlare

come se fossi un’altra che è pazza di me

e non sono io che ci so fare

sei tu che in foto non vieni mai male

mi baci e poi mi mordi

se mi odi è perché ti ricordi

da quando Cupido ha sbagliato mira

il tuo profilo è tutta una frecciatina.

[Ritornello]

Lei è una diabla

baila e me tiene calor

tienimi come un segreto

diabla, ladra del mio corazón

è meglio se non ti vedo

ahiahiahiahi amor

in quel movimento mi perderò, baby

ahiahiahiahi amor

mi piaci quando balli il reggaeton.

[Ponte]

E il cuore lo sa

si innamorerà di una diabla (diabla)

non sei così lontana

rompi la cassa, dammi potere

fammi ballare, prendi da bere

e anche se non conviene

baby dai, fatti vedere





[Ritornello]

Lei è una diabla

baila e me tiene calor

tienimi come un segreto

diabla, ladra del mio corazón

è meglio se non ti vedo

ahiahiahiahi amor (amor)

in quel movimento mi perderò, baby

ahiahiahiahi amor

mi piaci quando balli il reggaeton.

Eeeeh, reggaeton babe

non m’innamorerò di una diabla

non m’innamorerò di una diabla

Eeeeh, eh-eh eh-eh, Astol.





Ascolta su: