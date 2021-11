Arisa: “Ero romantica”, nuovo album in uscita il 26 novembre

Arisa ha annunciato l’uscita del suo nuovo album Ero Romantica in commercio dal 26 novembre. Scopriamo qualche curiosità sul suo nuovo lavoro discografico.

Arisa è una cantante italiana molto amata dal suo pubblico sia per le sue doti vocali che per il suo carattere frizzantino che da sempre l’ha contraddistinta nel panorama musicale e televisivo.

Rosalba Pippa, questo il suo vero nome, diventa famosa dopo aver vinto la categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2009 con il brano Sincerità che subito diventa un tormentone di quell’anno.

Arisa: il nuovo album

A questo seguono numerosi successi che vedono anche un cambiamento di stile sia nel suo look che nel modo di cantare, diventando più intima nelle sue canzoni tra i quali: La notte, Meraviglioso Amore mio e L’amore è un’altra cosa.

Nel 2014 partecipa al Festival di Sanremo, questa volta, nella categoria Big vincendo la kermesse con il brano Controvento.

La donna attualmente è impegnata come concorrente a Ballando con le Stelle in coppia con Vito Coppola.

Nell’ultima puntata i due si sono esibiti in un ballo sulle note di Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper, cantando una loro versione del brano, ottenendo un altissimo punteggio dai giurati.

Le voci dei due sono state elogiate non solo all’interno del programma ma anche dai fan che sul web hanno richiesto che la loro versione venga incisa.

Voglio la versione di Shallow di Arisa e Vito su Spotify #BALLANDOCONLESTELLE — Supereroe della Tv (@supereroetv) NOVEMBER 13, 2021

La coppia, è una delle favorite per la vittoria finale allo show del sabato sera, e nella precedente puntata Arisa e il suo partner di ballo hanno eseguito una coreografia sul nuovo brano della cantante Altalene.

Il brano sarà contenuto all’interno del suo nuovo disco, Ero Romantica, prodotto dalla Pipshow – under exclusive license to Believe Artist Services e vede per la settima volta la cantante impegnata in uno studio di registrazione.

L’album conterrà anche gli altri singoli già pubblicati come: Potevi fare di più, Ortica e Psycho e sarà un mix di felicità e voglia di evadere con brani struggenti e altri più disinibiti.

Ecco di cosa parla il nuovo disco della cantante

Arisa in questo disco gioca con la sua voce con le sonorità anni ’90 tra ballate malinconiche e ritmi dance. Uno dei temi centrali dell’album è la femminilità e la forza di voler cambiare e di agire per non rimanere schiavi di qualcosa da cui si deve evadere.

Di seguito la tracklist del disco:

– Ero Romantica

– Psycho

– Ortica

– Agua de Coco

– Altalene

– Maddalene

– Licantropo

– Cuore

– La casa dell’amore possibile

– Potevi fare di più

– L’Arca di Noè