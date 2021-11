Arctic Monkeys, nuovo album in uscita nel 2022

Una bella notizia per i fan degli Arctic Monkeys: il gruppo è pronto a lanciare il suo nuovo album. Gli amanti del genere potranno ascoltare tutte le nuove canzoni della nota band nel 2022.

Le note calde e vibranti degli Arctic Monkeys ci terranno compagnia a partire dal prossimo anno. Il nuovo album della celebre band ha in serbo per i fan tante belle sorprese che non deluderanno per niente gli appassionati del genere.

LEGGI ANCHE –> Arctic Monkeys Four Out Of Five: guarda il video + testo e traduzione

Arctic Monkeys, nuovo album per il 2022

Gli Arctic Monkeys hanno raggiunto un notevole successo. Il gruppo musicale rock britannico che si è formato ad High Green, Sheffield, sta scalando le vette di tutte le classiche mondiali più ambite.

La band, formata da Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders e Nick O’Malley, è pronta a tornare nel prossimo anno con un album attesissimo.

I fan resisteranno alla trepidante attesa? Dal punto di vista discografico, la band era ormai ferma a “Tranquility Base Hotel & Casino”(uscito nel lontano 2008) da un po’ di tempo. La band inglese vuole così ritornare sulla scena con tracce che sicuramente lasceranno i fan piacevolmente sorpresi.

LEGGI ANCHE –> Arctic Monkeys è uscito il nuovo album Tranquility Base Hotel Casino: tracklist e audio delle canzoni

Le novità del nuovo album

Gli Arctic hanno finalmente ultimo le registrazioni del nuovo album. Le loro canzoni hanno avuto già un grande seguito.



Il loro album è il settimo disco che avranno il piacere di pubblicare e si chiamerà “Whatever people say I am, that’s what I’m not”. Ci tocca però aspettare almeno un altro paio di mesi prima di poterci deliziare nell’ascolto delle loto canzoni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arctic Monkeys (@arcticmonkeys)



A dare la notizia ufficiale dell’uscita dell’album è stato proprio il batterista della band, Matt Helders. L’artista ha scatenato i fan con la buona nuova confessata ai microfoni della BBC.