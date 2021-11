Gianluca Ginoble presenta il suo amore: è nipote d’arte

Avete visto la fidanzata di Gianluca Ginoble? La ragazza è la nipote di un Premio Oscar.

Con i suoi colleghi Piero Barone e Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble fa parte dell gruppo musicale de Il Volo.

Classe 1995, nato a Roseto degli Abruzzi comincia a muoversi nel mondo musicale della musica grazie alla sua partecipazione alla seconda edizione del talent Ti lascio un canzone condotto da Antonella Clerici.

La nuova fiamma di Gianluca Ginoble

Gianluca si era presentato ai casting da solo, ma per volontà del regista Roberto Cenci, viene accorpato insieme ad Ignazio e Piero in un trio per far si che, all’interno dello show, eseguissero tratte dall’Opera Classica.

Per le loro voci e il loro modo di cantare, inizialmente vengono chiamati con il nome de “i tenorini”.

Finita la trasmissione, fondando il gruppo musicale The Tryo, che in seguito cambia nome ne Il Volo, sia come metafora del loro decollo nel panorama della musica italiana, sia per rendere omaggio al brano Nel Blu dipinto di Blu (Volare) di Domenico Modugno, considerata la canzone italiana più conosciuta nel resto del pianeta.

I tre ragazzi, grazie ad alcune ospitate televisive in giro per il mondo, riesce a farsi conoscere al di fuori dell’Italia, scalando i primi posti della Top Ten mondiale con il loro primo album in studio.

Grazie al loro successo e al loro talento, riescono a farsi conoscer anche al di fuori dell’Europa e nel 2012 partecipano al tour nordamericano di Barbra Straisand come guest star.

Dopo aver avuto un forte impatto nella musica internazionale, nel 2015 tornano in Italia per prendere parte al Festival di Sanremo con il brano Grande Amore vincendo l’edizione lasciando al secondo e terzo posto Nek e Malika Ayane, giunti in finalissima assieme a loro.

La vittoria sanremese da loro la possibilità di rappresentano l’Italia all’Eurovision Song Contest 2015, vincendo il premio della critica Marcel Bezençon Press Award eletto dai giornalisti europei accreditati alla competizione canora, ma classificandosi terzi nella classifica generale.

Nipote d’arte: ecco chi è Eleonora

Gianluca ha anche un fratello a cui è molto legato, Ernesto, del 2000, il ragazzo ha ereditato il suo nome dal nonno paterno e attualmente gioca a calcio indossando la maglia del Cologna con cui ha cominciato la carriera nel 2014 nei Giovanissimi per poi passare in Seconda Categoria.

Gianluca Ginoble ha presentato sui suoi social la donna che gli ha conquistato il cuore. Si tratta di Eleonora Venturini Stornaro, nipote del direttore della fotografia Vittorio Stornaro premiato tre volte con il Premio Oscar.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca Ginoble / IL VOLO (@gianginoble11)

Nella foto pubblicata sui social, il ragazzo e la sua fidanzata si sono immortalati davanti ad uno specchio di un palazzo d’epoca in abiti eleganti.

Gianluca aveva già rivelato di essere fidanzato e innamorato ai microfoni di Verissimo senza svelare l’identità della donna.

LEGGI ANCHE –> Gianluca Ginoble de Il Volo: guardate il fratello, è bellissimo (più di lui)