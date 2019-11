Coldplay – Everyday Life: lyric video, testo e traduzione della title track del nuovo album

Rilasciato domenica 3 novembre 2019, Everyday Life dei Coldplay è il terzo anticipo dell’ottavo doppio album in studio con lo stesso titolo, che verrà pubblicato il successivo 22 novembre, a quasi quattro anni da A Head Full of Dreams, fortunata ultima fatica discografica che solo nella penisola è stata certificata quattro volte Platino.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il lyric video di questa bellissima e significativa canzone, che arriva dopo il doppio singolo Orphans/Arabesque reso disponibile lo scorso 24 ottobre.

Scritto da Jonny Buckland, Guy Berryman, John Metcalfe, Will Champion & Chris Martin e prodotto da Daniel Green, Rik Simpson & Bill Rahko, in questo pezzo, che chiude il secondo CD, si trasmette il messaggio di quest’ottava era discografica, vale a dire amore, uguaglianza, dolore, conflitti, eredità, umanità, speranza, vita di tutti i giorni. In un momento così cruciale per la storia dell’umanità, lo sviluppo della tecnologia, la guerra, la violenza armata, il razzismo, il femminismo, i diritti LGBTQ, i cambiamenti climatici, l’immigrazione ecc., le azioni intraprese oggi dagli uomini, renderanno migliore il mondo per le generazioni future? In questo pezzo si parla anche di fratellanza, del fatto che siamo tutti uguali e che condividiamo gli stessi sentimenti nella nostra vita quotidiana.

Coldplay – Everyday Life testo e traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Verse 1]

What in the world are we going to do?

Look at what everybody’s going through

What kind of world do you want it to be?

Am I the future or the history?

[Chorus]

‘Cause everyone hurts

Everyone cries

Everyone tells each other all kinds of lies

Everyone falls

Everybody dreams and doubts

Got to keep dancing when the lights go out

[Verse 2]

How in the world am I going to see?

You as my brother… not my enemy?





[Chorus]

‘Cause everyone hurts

Everyone cries

Everyone sees the colour in each other’s eyes

Everyone loves

Everybody gets their hearts ripped out

Got to keep dancing when the lights go out

Gonna keep dancing when the lights go out

Hold tight for everyday life

Hold tight for everyday life

[Outro]

At first light

Throw my arms out open wide

Hallelujah

Hallelujah

Hallelu-halle-hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelu-halle-hallelujah

Yes





Che abbiamo intenzione di fare in questo mondo?

Guarda cosa stanno passando tutti

Che mondo vorresti che fosse?

Sono il futuro o la storia?

Perché tutti soffrono

Tutti piangono

Tutti si raccontano un sacco di bugie

Tutti cadono

Tutti sognano e hanno dubbi

Bisogna continuare a ballare quando si spengono le luci





Cosa vedrò nel mondo?

Te come un fratello… non come nemico?

Perché tutti fanno male

Tutti piangono

Tutti vedono il colore guardandosi negli occhi

Tutti amano

A tutti viene spezzato il cuore

Bisogna continuare a ballare quando si spengono le luci

Continueremo a ballare quando le luci si spengono

Tenetevi forte per la vita quotidiana

Tenetevi forte per la vita di tutti i giorni

Alle prime luci dell’alba

Spalancherò le braccia

Alleluia

Alleluia

Allelu-alle-Alleluia

Alleluia

Alleluia

Allelu-alle-Alleluia

Si

Ascolta su: