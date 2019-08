Ariana Grande & Social House – boyfriend: video ufficiale, testo e traduzione del nuovo singolo

Disponibile dal 2 agosto 2019, boyfriend è un singolo di Ariana Grande in duetto con i Social House, emergente duo statunitense composto da Michael Foster, in arte Mikey, e Charles Anderson, aka Scootie. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video ufficiale diretto da Hannah Lux Davis.

Scritta dagli interpreti con la collaborazione di Edgar Barrera, Mr. Franks e TBHits, la nuova interessante canzone racconta una potenziale storia d’amore che stenta a nascere, nonostante da entrambe le parti vi sia una certa volontà di stare insieme e tantissima gelosia.

Ariana Grande – boyfriend testo e traduzione

[Verse 1: Ariana G.]

I’m a motherfuckin’ train wreck

I don’t wanna be too much

But I don’t wanna miss your touch

And you don’t seem to give a fuck

I don’t wanna keep you waiting

But I do just what I have to do

And I might not be the one for you

But you ain’t about to have no boo

Sono un fot*uto disastro

Non voglio esserlo troppo

Ma non voglio perdermi le tue carezze

E non sembra che ti importi molto

Non voglio farti aspettare

Ma faccio solo ciò che devo fare

E potrei non essere quella giusta per te

Ma non hai intenzione di avere nessuna

[Pre-Chorus: Ariana G.]

‘Cause I know we be so complicated

But we be so smitten, it’s crazy

I can’t have what I want, but neither can you

Perché so che siamo così complicati

Ma siamo così presi, è pazzesco

Non posso avere quello che voglio, ma neanche tu puoi

[Chorus: Ariana G.]

You ain’t my boyfriend (Boyfriend)

And I ain’t your girlfriend (Girlfriend)

But you don’t want me to see nobody else

And I don’t want you to see nobody

But you ain’t my boyfriend (Boyfriend)

And I ain’t your girlfriend (Girlfriend)

But you don’t want me to touch nobody else

Baby, we ain’t gotta tell nobody

Non sei il mio ragazzo (ragazzo)

E io non sono la tua ragazza (ragazza)

Ma tu non vuoi che io veda nessun altro

E io non voglio che tu non veda nessuna

Ma non sei il mio ragazzo (ragazzo)

E non sono la tua ragazza (ragazza)

Ma tu non vuoi che tocchi nessun altro

Baby, non dobbiamo dirlo a nessuno

[Verse 2: Mike]

Even though you ain’t mine, I promise the way we fight

Make me honestly feel like we just in love

‘Cause, baby, when push comes to shove

Damn, baby, I’m a train wreck, too (Too)

I lose my mind when it comes to you

I take time with the ones I choose

And I don’t want to smile if it ain’t from you, yeah

Anche se non sei mia, ti giuro che il modo in cui litighiamo

Mi fa onestamente sentire come se fossimo innamorati

Perché, baby, quando suìi arriva al dunque

Cavolo, baby, sono un disastro anch’io

Quando si tratta di te perdo la testa

Mi prendo tempo con le ragazze che scelgo

E non voglio sorridere se non a te, sì





[Pre-Chorus: Mike]

I know we be so complicated

Lovin’ you sometimes drive me crazy

‘Cause I can’t have what I want and neither can you

So che siamo così complicati

Amarti a volte mi fa impazzire

Perché posso avere ciò che voglio e neanche tu

[Chorus: Ariana G.]

You ain’t my boyfriend (Boyfriend)

And I ain’t your girlfriend (Girlfriend)

But you don’t want me to see nobody else

And I don’t want you to see nobody

But you ain’t my boyfriend (Boyfriend)

And I ain’t your girlfriend (Girlfriend)

But you don’t want me to touch nobody else

Baby, we ain’t gotta tell nobody

[Verse 3: Scootie]

I wanna kiss you (Yeah), don’t wanna miss you (Yeah)

But I can’t be with you ’cause I got issues

Yeah, on the surface, it seems like it’s easy

Careful with words, but it’s still hard to read me

Stress high when the trust low (Mmm)

Bad vibes when the fun go (Oh)

Try to open up and love more (Love more)

Try to open up and love more

Voglio baciarti (Sì), non voglio sentire la tua mancanza (Sì)

Ma non posso stare con te perché ho dei problemi

Sì, apparentemente sembra semplice

Sto attento con le parole, ma è ancora difficile capirmi

Lo stress è alto quando la fiducia bassa (Mmm)

Vibrazioni negative quando il divertimento se ne va (Oh)

Provo ad aprirmi e ad amare di più (Amare di più)

Cerco di aprirmi e ad amare di più





[Bridge: Scootie, Ariana G., & Both]

If you were my boyfriend

And you were my girlfriend

I probably wouldn’t see nobody else

But I can’t guarantee that by myself

Se tu fossi il mio ragazzo

E tu fossi la mia ragazza

Probabilmente avrei occhi solo per te

Ma non posso garantire questo da solo

[Chorus: Ariana G.]

You ain’t my boyfriend (Boyfriend, you ain’t my boyfriend)

And I ain’t your girlfriend (Girlfriend, I ain’t your girlfriend)

But you don’t want me to see nobody else (Nobody)

And I don’t want you to see nobody

But you ain’t my boyfriend (Boyfriend, you know you ain’t my boyfriend)

And I ain’t your girlfriend (Girlfriend, yeah, mmm)

But you don’t want me to touch nobody else (Nobody)

Baby, we ain’t gotta tell nobody (Oh yeah)

You ain’t my boyfriend (Boyfriend)

And I ain’t your girlfriend (Girlfriend)

But you don’t want me to see nobody else

And I don’t want you to see nobody

But you ain’t my boyfriend (Boyfriend)

And I ain’t your girlfriend (Girlfriend, yeah)

But you don’t want me to touch nobody else (Nobody)

Baby, we ain’t gotta tell nobody

