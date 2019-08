Abraham Mateo, CNCO – Me Vuelvo Loco: video ufficiale, testo e traduzione

Abraham Mateo ed i CNCO sono completamente fuori di testa nel nuovo singolo Me Vuelvo Loco, disponibile ovunque da venerdì 2 agosto 2019. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video.

In questo contagioso brano prodotto da Andrés Castro, i sei ragazzi hanno letteralmente perso la testa per una ragazza e nel filmato, li vediamo rinchiusi in una specie di clinica psichiatrica, il che farà sicuramente un certo effetto ai numerosissimi fan.

Me Vuelvo Loco testo e traduzione — Abraham Mateo • CNCO

Download su: Amazon – iTunes

[Abraham Mateo]

(Oye, hay una cosa que te quiero decir… Mira)

(Ehi, c’è una cosa che voglio dirti … Guarda)

[Abraham Mateo]

Quiero darte un beso en HD

Tenerte en 3D

Verte a full color

Llamarte y todo eso me hace bien

Pero ya te quiero ver

En vivo es mejor

Voglio baciarti in Alta Definizione

Averti in 3D

Vederti con tutti i colori

Chiamarti e tutte quelle cose che mi faranno bene

Ma voglio vederti

Dal vivo è meglio

[Joel Pimentel]

Pa’ hacerte todas esas cositas que a ti te gustan

Llegar hasta el cielo

Y hacerlo en la luna

Per farti tutte quelle piccole cose che piacciono a te

Raggiungere il cielo

E farlo sulla luna

[Coro]

Mejor dime dónde estás y paso a buscarte

Que voy a darte, que voy a darte

Algo inolvidable

Mejor dime dónde estás y paso a buscarte

Que voy a darte, que voy a darte

Algo inolvidable

Oh

Me vuelvo, me vuelvo loco

Me vuelvo, me vuelvo loco

Me vuelvo me vuelvo loco

Sin ti yo, sin ti yo

Me vuelvo, me vuelvo loco

Me vuelvo, me vuelvo loco

Me vuelvo, me vuelvo loco

Ehh

Meglio che mi dici dove sei e vengo a prenderti

Che ti darò, ti darò

Qualcosa di indimenticabile

Meglio che mi dici dove sei e vengo a prenderti

Che ti darò, ti darò

Qualcosa di indimenticabile

oh

Divento, divento matto

Divento, divento matto

Divento, divento matto

Senza di te io, senza di te io

Divento, divento matto

Divento, divento matto

Divento, divento matto

ehh

[Erick Brian Colon]

Me gustas más que el Netflix

Viviendo nuestra movie

Encajamos como tetris

Cuando bailas mi music

Mi piaci più di Netflix

Viviamo il nostro film

Combaciamo come il tetris

Quando balli la mia musica

[Zabdiel De Jesús]

Si tú pasas del tema

Se passi alla questione

[Erick Brian Colon]

Y te me pones exclusive

Me voy con Greeicy y con Anitta pa’l jacuzzi





E mi rendi esclusivo

Vado con Greeicy e Anitta nella vasca idromassaggio

[Richard Camacho]

Contigo yo soy trending topic

Mamita, tú te ves tan epic

Tan rica como un buen Gin Tonic

Mostrándome tu lado sexy

Con te sono un argomento di tendenza

Bellezza, hai un’aria così epica

Così bella come un buon Gin Tonic

Mostrandomi il tuo lato sexy

[Zabdiel De Jesús]

Contigo yo soy trending topic

Mamita, tú te ves tan epic

Tan rica como un buen Gin Tonic

Mostrándome tu lado sexy

Yeah

Con te sono un argomento di tendenza

Bellezza, hai un’aria così epica

Così bella come un buon Gin Tonic

Mostrandomi il tuo lato sexy

[Abraham Mateo]

Pa’ hacerte todas esas cositas que a ti te gustan

Llegar hasta el cielo

Y hacerlo en la luna

Per farti tutte quelle piccole cose che piacciono a te

Raggiungere il cielo

E farlo sulla luna

[Abraham Mateo]

Mejor dime dónde estás y paso a buscarte

Que voy a darte, que voy a darte

Algo inolvidable

Meglio che mi dici dove sei e vengo a prenderti

Che ti darò, ti darò

Qualcosa di indimenticabile

[Richard Camacho]

Mejor dime dónde estás y paso a buscarte

Que voy a darte, que voy a darte

Algo inolvidable

Oh





Meglio che mi dici dove sei e vengo a prenderti

Che ti darò, ti darò

Qualcosa di indimenticabile

oh

[Abraham Mateo]

Me vuelvo, me vuelvo loco

Me vuelvo, me vuelvo loco

Me vuelvo me vuelvo loco

Sin ti yo, sin ti yo

Divento, divento matto

Divento, divento matto

Divento, divento matto

Senza di te io, senza di te io

Me vuelvo, me vuelvo loco

Me vuelvo, me vuelvo loco

Me vuelvo me vuelvo loco

Desde cádiz, para el mundo

Que quienes son?

CNCO

Me vuelvo loco

Y Abraham Mateo

CNCO

Me vuelvo loco

Me vuelvo, me vuelvo loco

Me vuelvo, me vuelvo loco

Hay mujer tu me vuelves loco

Da Cadice al mondo

Chi sono

CNCO

Divento matto

E Abraham Mateo

CNCO

Divento matto

Divento, divento matto

Divento, divento matto

C’è una donna che mi fa impazzire





Ascolta su: