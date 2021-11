Anna Tatangelo, com’era prima dei ritocchini? Irriconoscibile

By

Vi ricordate com’era Anna Tatangelo prima degli interventi chirurgici? La cantante era completamente diversa.

Classe 1987, nata a Sora, Anna Tatangelo è una cantante italiana di successo.

Nel 1994 a soli sette anni, prende parte ad alcuni festival di canzone italiana sia provinciali che regionali ottenendo complimenti per le sue doti vocali.

Anna Tatangelo prima degli interventi chirurgici

Nel 1999 si piazza al secondo posto del Minifestival di Viterbo, ripresentandosi all’edizione successiva vincendolo. Nel 2001 è in gara al concerto La nota d’oro di Blera, e vince il concorso itinerante Bravissimi in tour nella tappa di Sora.

Sempre nello stesso anno partecipa al Girofestival prodotto dalla Rai , dove si esibisce con l’inedito Dov’è il coraggio grazie al quale firlma il suo primo contratto discografico con l’etichetta CSB Italia – Casalba girando il suo primo videoclip.

Dopo aver studiato presso l’Accademia musicale di Sora, nel 2001 partecipa all’Accademia della canzone di Sanremo presentandosi con una cover del brano L’angelo di Syria dandole la possibilità di entrare in gara nella Categoria giovani del Festival di Sanremo 2002 dove si classifica al primo posto con il brano Doppiamente Fragili.

Dopo la vittoria conduce assieme a Pippo Baudo e Silvia Mezzanotte della trasmissione Sanremo Top e successivamente duetta con Gigi D’Alessio sulle note del brano Un nuovo bacio.

Nel 2005 calca il palco del Teatro Ariston per la nella categoria Campioni, con il brano Ragazza di Periferia, considerato il suo cavallo di battaglia, tanto da tornare ad inciderla in una versione inedita, dopo qualche anno in coppia con Achille Lauro.

Donna versatile e determinata dopo aver ricoperto il ruolo di attrice nel film Un Natale al Sud è attualmente impegnata sia nella conduzione di Storie di un matrimonio e sia nella nuova edizione di All Togheter now nel ruolo di giudice.

Sentimentalmente, è stata legata con Gigi D’Alessio da cui ha avuto un figlio Andrea nato nel 2010. Attualmente è impegnata con il collega Livio Cori.

Il cambiamento della cantante

Anna Tatangelo è molto cambiato nel tempo, il suo viso acqua e sapone ha dato posto al viso di una donna adulta ed emancipata.

In molti hanno parlato di interventi chirurgici oltre quelli al seno e un filler alle labbra, ma la donna si è espressa con delle parole spiccate.

“A tutti quelli che si divertono a inventare storie sul mio viso, negli anni sono cambiata e sono diventata una donna, tutti mi conoscono da quando avevo 15 anni. Sono cresciuta, sono diventata mamma. Su ogni foto che pubblico, senza o col trucco, c’è stato e ci sarà sempre chi dovrà sparlare e esprimere giudizio. Grazie per il tempo che mi dedicate, vuol dire che nel bene o nel male sono sempre nei vostri pensieri”.