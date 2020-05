Alessandro “Monte” Montesi – Paranoia: audio e testo del singolo

Alessandro Montesi in arte Monte, ha rilasciato la nuova canzone intitolata Paranoia, dal 6 maggio 2020 disponibile in tutte le piattaforme digitali per 2MuchRecords: il testo e l’audio del singolo. Il testo e l’audio della canzone.

Il giovane youtuber vanta altri due brani pubblicati tra il 2018 e il 2019, vale a dire Hula Hoop e Wow!, rispettivamente rilasciati il 23 novembre 2018 e il 24 maggio 2019.

Chi è Alessandro Montesi

Alessandro è nato a Roma il 22 aprile del 2001 e tramite Youtube si è fatto un nome grazie ai suoi video su trucchi per semplificare la vita, ma anche per vlog, scherzi, challenge ed esperimenti con amici youtuber come Sespo e iPalboyTv.

Testo Paranoia

Open world, non dirmi dove devo andare tanto già lo so

Lei mi parla ma non sento niente

sto sulla mia wave e faccio un sogno ricorrente

dove questa gente fa troppe domande

sono sopra il monte, lo sai, penso troppo in grande

sembra che ora è suonata la sveglia

le vostre parole s’inebbian

voi un mare di balle, io un mare di bolle

volate da terra, io terra ferma

ho un sospiro, non lo so

la vita è un dolce open world

sto sfiorando nord face

sai quanti bla bla

sto nel mio mondo, fra, tu resta la

viaggio come Fry, per voi sono offline

non lo chiedi mai se qualcosa non va





Noia, ma che paranoia

lui mi parla, lei mi parla

ascolto solo i miei

noia, ma che pare, no fra’

lui mi chiama, lei mi chiama

e sto sulla mia wave

Noia, ma che paranoia

lui mi parla, lei mi parla

ascolto solo i miei

noia, ma che pare, no fra’

lui mi chiama, lei mi chiama

e sto sulla mia wave

sai quanti bla bla

sto nel mio mondo, fra’, tu resta la

Più ripenso a cosa dici

più ti dico di no, fra

più ci penso, non è amici

vuole la chiave di Malta

le spari ma senza mirare

vuol diventare virale

mi parli di un altro che adesso è in alto

partito dal basso ma senza le scale

non ti ascolto, no, la solita noia

voi siete i boss nel mio open world

Open world, non dirmi dove devo andare tanto già lo so

sto con i miei bro’

se la vita fosse un gioco me la vivo over world

Noia, ma che paranoia

lui mi parla, lei mi parla

ascolto solo i miei

noia, ma che pare, no fra’

lui mi chiama, lei mi chiama

e sto sulla mia wave

Noia, ma che paranoia

lui mi parla, lei mi parla

ascolto solo i miei

noia, ma che pare, no fra’

lui mi chiama, lei mi chiama

e sto sulla mia wave

se la vita fosse un gioco me la vivo open world, yah

se la vita fosse un gioco me la vivo open world, yah





