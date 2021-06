Andrea Sannino torna con Ammore: quello che c’è da sapere sul nuovo meraviglioso singolo

Rilasciato lunedì 28 giugno 2021 per Uànema Record, Ammore è il nuovo dolce e meraviglioso singolo del cantautore Andrea Sannino, che arriva a sei anni esatti di distanza dalla release della sua hit mondiale Abbracciame e a quattro mesi dall’ultimo singolo Voglia. A seguire i testi e informazioni su questa ballata.

[Strofa 1]

Tu, si tu ‘a ragione ca me fa campà

Si tu ‘o curaggio ca me fa sbaglià

ma sbaglia sulo chi se vò ‘mparà

comme nù criature ca se sta mparann a cammenà

è ‘na paura ca te cresce

si a vote piens e nun riesce

ma ce stai tu ca me puorte luntano

comme a ‘n aquilone vola pure si ‘o viento è cuntrario

[Pre-Ritornello]

Si ‘o munno vò cagnà

tu famme restà ‘cca

pecchè dinte a ‘sti braccia

nuie fermamme ‘o tiempo

[Ritornello]

Ammore

Ammore

Sta tutto dinte a ‘na parola

‘na vita sana o n’ora sola

Ammore

Io more

Si tu fernisse ‘e ridere

Si io chiagne e tu nun stai vicino a me

[Strofa 2]

Tu si ‘o sole fore quanne nun ce sta

Si ‘a forza quanne nun ‘a sai truvà

E nun t’arrienne ma sai perdere

Pecchè sai ca dinte ‘a vita se po’ sempe accummincià

Nun me guardà accussi

Ossaje me fai ‘mpazzi

Si accussi bella ca te veco, canto e tremmo

[Ritornello]

Ammore

Ammore

Sta tutto dinte a ‘na parola

‘na vita sana o n’ora sola

Ammore

Io more

Si tu fernisse ‘e ridere

Si io chiagne e tu nun stai vicino a me

A me

[Outro]

Si sapesse ‘o juorne ca fernesse

Chistu munno e tutto l’universo

Tutt’e stelle ca ce stanne

E purtasse a te sultanto

E si accumminciasse ‘nata vita

Te truvasse ancora ‘nata vota

Pecchè ‘a luce ‘e tutt’e stelle

Nun facesse mai cchiù luce ‘e te

[Strofa 1]

Tu, sei tu la ragione che mi fa vivere

sei tu il coraggio che mi fa sbagliare

ma sbaglia solo chi vuole imparare

come un bambino che sta imparando a camminare

è una paura che ti cresce

se a volte pensi e non riesci

ma ci sei tu che mi porti lontano

come un aquilone vola pure se il vento è contrario

[Pre-Ritornello]

Se il mondo vuole cambiare

tu fammi restare qua

perché in queste braccia

noi fermiamo il tempo

[Ritornello]

Amore

Amore

Sta tutto dentro una parola

Una vita sana o un’ora sola

Amore

Io morirei

Se tu finissi di ridere

Se io piangessi e tu non stessi vicino a me

[Strofa 2]

Tu sei il sole quando non c’è

Sei la forza quando non sai come trovarla

E non ti arrendi ma sai perdere

Perché sai che nella vita si può sempre ricominciare

Non mi guardare così

Lo sai che mi fai impazzire

Sei così bella che ti vedo, canto e tremo

[Ritornello]

Amore

Amore

Sta tutto dentro una parola

Una vita sana o un’ora sola

Amore

Io morirei

Se tu finissi di ridere

Se io piangessi e tu non stessi vicino a me

A me

[Outro]

Se sapessi il giorno che finisse

Questo mondo e tutto l’universo

Tutte le stelle che ci sono

E portasse soltanto a te

E si iniziasse un’altra vita

Ti troverei ancora un’altra volta

Perché la luce di tutte le stelle

Non farebbero mai più luce di te

Informazioni sulla canzone Ammore di Andrea Sannino

Il cantante napoletano classe 1985, torna a cantare l’amore facendosi interprete del più nobile dei sentimenti. Presentata il 27 giugno in anteprima su Rai 1 a Domenica In, trasmissione condotta da Mara Venier, la bella, coinvolgente e romantica canzone è stata scritta insieme al pianista e compositore Mauro Spenillo e prodotta con il chitarrista e compositore Pippo Seno, ormai fedeli collaboratori di Andrea.

So bene che questa ballad non è molto in linea con le logiche di mercato e quindi non può essere considerato “un pezzo estivo”, ma chi mi conosce lo sa, io non seguo il mercato ma l’anima delle cose e quindi credo che non ci sia un tempo giusto per parlare d’Amore perché ogni momento è quello giusto per me. Andrea Sannino.

Il video

Diretto da Luciano Filangieri, il video è online dalle ore 14 del 28 giugno. Il filmato trasferisce, in immagini, il senso di “Ammore”. Il fulcro del video è nella storia ed in particolare modo in questa parte di testo “Tu si ‘o sole fore quanne nun ce sta, Si ‘a forza quanne nun ‘a sai truvà, E nun t’arrienne ma sai perdere, Pecchè sai ca dinte ‘a vita se po’ sempe accummincià” …nella vita si può sempre ricominciare.