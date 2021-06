Andrea Damante – “Understatement Pt.1” è il nuovo singolo: (informazioni, video, testo e traduzione della canzone)

Anche il produttore siciliano Andrea Damante rilascia la sua hit estiva battezzata Understatement Pt.1, bella canzone in inglese disponibile dal 18 giugno 2021 per l’etichetta Warner Music Italy. Di seguito i testi, gli autori, il nome della cantante e informazioni sul video.

Understatement (prima parte) Testo Andrea Damante

[Verse 1]

Maybe if you try to learn

then we coulda made it work

but you was always stubborn

showing you true colors

never saying sorry first

Tell me why you reaching out

when you see I’m going out

yeah, you so aggressive

want me like possessive

now I’m putting my foot down

[Pre-Chorus]

Don’t know what you think but I don’t think about you, no

no more, boy

you’re all on your own, boy (boy)

had a million chances but you didn’t change one think

so what, boy

yeah, I’m moving on now

[Chorus]

I ain’t gonna say it twice

so you better pay attention

when I say I’m over you

what a fucking understatement

you could see it in my eyes

read it on my body language

when I say I’m over you

what a fucking understatement

what a fucking understatement

[Drop]

Boy

What a fucking understatement

Boy

[Verse 2]

Started with the synergy

Now you trapped me in my energy

Always keep me waiting, testing all my patience

That shit just don’t work on me

Wish I couldn’t cried those tears or kiss those lips

Get back those years

Eyes are with the trauma

Hide your life from karma

I can see it crystal clear

[Pre-Chorus]

Don’t know what you think but I don’t think about you, no

no more, boy

you’re all on your own, boy

had a million chances but you didn’t change one think

so what, boy

yeah, I’m moving on now

[Chorus]

I ain’t gonna say it twice

so you better pay attention

when I say I’m over you

what a fucking understatement

you could see it in my eyes

read it on my body language

when I say I’m over you

what a fucking understatement

what a fucking understatement

[Drop]

Boy

What a fucking understatement

Boy

[Chorus]

I ain’t gonna say it twice

so you better pay attention

when I say I’m over you

what a fucking understatement (fucking understatement)

you could see it in my eyes

read it on my body language

when I say I’m over you

what a fucking understatement

what a fucking understatement

[Outro]

Boy

What a fucking understatement

Boy

I’m so over you

Autori

Andrea Damante, Daniele Autore, Gabriella Grombacher, Johannes Herbst, Lo Lind.

Produttori

Andrea Damante, Danusk, Johannes Herbst.





Andrea Damante – Understatement traduzione

[Strofa 1]

Forse se provassi ad imparare

allora avremmo potuto farla funzionare (la nostra relazione)

ma sei sempre stato testardo

mostrando la tua vera natura

non hai mai chiesto scusa

Dimmi perché ti stai avvicinando

quando vedi che sto uscendo

sì, sei così aggressivo

vuoi che io sia possessiva

ora ti dico come la penso io

[Pre-ritornello]

Non so cosa pensi ma io non penso a te, no

non più, ragazzo

devi cavartela da solo, ragazzo (ragazzo)

hai avuto un milione di possibilità ma non sei mai cambiato

e allora, ragazzo?

sì, ora sto voltando pagina

[Ritornello]

Non lo dirò due volte

quindi è meglio che presti attenzione

quando dico di aver chiuso con te

che ca**o di eufemismo

potevi leggerlo nei miei occhi

leggerlo sul mio linguaggio del mio corpo

quando dico di aver chiuso con te

che ca**o di eufemismo

che ca**o di eufemismo

[Drop]

Ragazzo

Che ca**o di eufemismo

Ragazzo

[Strofa 2]

E’ iniziata con sinergia

Ora mi hai intrappolata nella mia energia

Sempre a farmi aspettare, mettendo alla prova tutta la mia pazienza

Questa roba non funziona su di me

Vorrei non aver pianto quelle lacrime o baciato quelle labbra

Riavere indietro quegli anni

Gli occhi sono traumatizzati

Nascondi la tua vita dal karma

Riesco a vederlo chiaro

[Pre-ritornello]

Non so cosa pensi ma io non penso a te, no

non più, ragazzo

devi cavartela da solo, ragazzo

hai avuto un milione di possibilità ma non sei mai cambiato

e allora, ragazzo?

sì, ora sto voltando pagina

[Ritornello]

Non lo dirò due volte

quindi è meglio che presti attenzione

quando dico di aver chiuso con te

che ca**o di eufemismo

potevi leggerlo nei miei occhi

leggerlo sul mio linguaggio del mio corpo

quando dico di aver chiuso con te

che ca**o di eufemismo

che ca**o di eufemismo

[Drop]

Ragazzo

Che ca**o di eufemismo

Ragazzo

[Ritornello]

Non lo dirò due volte

quindi è meglio che presti attenzione

quando dico di aver chiuso con te

che ca**o di eufemismo

potevi leggerlo nei miei occhi

leggerlo sul mio linguaggio del mio corpo

quando dico di aver chiuso con te

che ca**o di eufemismo

che ca**o di eufemismo

[Fine]

Ragazzo

Che ca**o di eufemismo

Ragazzo

Io e te abbiamo chiuso

Informazioni e il video di Understatement Pt.1: chi sono gli attori protagonisti? Chi canta la canzone?

Understatement, che come si evince dal titolo, avrà anche una seconda parte, è una contagiosa canzone pop-dance dal sapore internazionale, la prima rilasciata con l’importantissima label Warner Music Italia, caratterizzata da un ritornello veramente immediato, che resta sin da subito nella testa degli ascoltatori, e un drop originale e potente pieno di bassi. Tutti questi ingredienti fanno si che questo pezzo possa divenire uno dei tormentoni dell’estate 2021. Nel singolo, interpretato dalla cantante Brigetta Truitt, di parla della fine di un amore.

Ad impreziosire il brano, il video ufficiale online da venerdì 25 giugno 2021. Il filmato è stato diretto da Antonio Giampaolo e, oltre ad Andrea, vede protagonisti Isabella De Sangro (isabelladesangro), il rapper romano classe 1998, Simone Baldasseroni, aka Biondo, diventato celebre al grande pubblico dopo la sua partecipazione ad Amici 17, e l’infuencer che vanta 2 milioni e mezzo di follower su Tiktok e oltre 400 mila su Instagram, e da qualche tempo cantante Giorgia Malerba.