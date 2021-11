Andrea Bocelli: il figlio Matteo è una bellezza mai vista prima | FOTO

Tra i figli d’arte famosi, noti al piccolo e soprattutto al grande palco, troviamo Matteo Bocelli figlio del celebre tenore tutto italiano Andrea Bocelli. L’artista non ha mai amato molto far parlare della sua vita privata, infatti conosciamo poco delle sue storie di vita amorosa. Dal punto di vista sentimentale, Andrea ha avuto poche storie importati nella sua vita sicuramente quella con Erica Cenzatti, sua ex moglie conosciuta a soli 17 anni è tra le più importanti. Dall’unione con Erica, infatti, sono venuti al mondo due figli maschi Amos e il bellissimo Matteo.

Ma cosa sappiamo del figlio di Andrea? Matteo Bocelli è nato a Forte Dei Marmi. A soli 24 anni già vanta una carriera invidiabile. Tra l’altro, grazie al suo fisico statuario, ha potuto iniziare prestissimo la carriera da modello e tra le firme per cui ha posato troviamo il noto marchio Guess dove è stato immortalato con un’artista di fama mondiale, Jennifer Lopez.

Andrea Bocelli, avete mai visto suo figlio Matteo? Bellissimo!

L’affascinante Matteo Bocelli, da qualche anno, sta iniziando a seguire la stessa passione per il canto di papà Andrea, infatti già vanta importanti partecipazioni.

Il pubblico italiano ha potuto apprezzare entrambi i cantautori in una indimenticabile performance sul palcoscenico del Festival di Sanremo e proprio in quell’ occasione Matteo ha sfoggiato la sua fisicità imponente e soprattutto le sue doti canore che non hanno nulla da invidiare a quelle del famoso papà.

Matteo e il sogno di diventare cantante

Bocelli junior dopo il suo debutto al fianco del grande papà vanta ben sedici milioni di visualizzazioni su YouTube, e da quell’ apparizione insieme pare proprio che i due non vogliono più separarsi. I Bocelli sono stati fortemente voluti persino alle nozze della principessa Eugenia, figlia del Principe Andrea, fratello del principe Carlo d’Inghilterra.

Matteo, a differenza del suo papà, condivide gran parte della sua vita con i suoi numerosissimi fans attraverso il suo profilo Instagram. Lì si può ammirare in tutta la sua bellezza tipicamente italiana, fatta di lineamenti scolpiti e sguardo penetrante, tipici dell’uomo mediterraneo nonostante le sue origini toscane.

I like e i commenti non mancano sotto le sue foto. Però purtroppo Matteo non è più su piazza! Il figlio di Andrea ha una fidanzata, Carolina Stramare (ex Miss Italia), che ama tanto e con cui spesso si fa immortalare.