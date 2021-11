Rafael Quenedit: che fine ha fatto il ballerino di Amici? Ecco cosa fa oggi

Rafael Quenedit Castro è un ballerino famoso per aver partecipato alla diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi dove ha vinto la categoria danza.

Rafael: la nuova vita dell’ex allievo

Rafael Quenedit Castro, classe 1997, è un ballerino di origini cubane che ha mostrato tutto il suo talento al pubblico italiano grazie alla sua partecipazione nella scuola più famosa d’Italia.

All’età di otto anni, inizia a studiare danza seguendo le orme di suo fratello, Carlos, anche lui ballerino che ha danzato con il San Francisco Ballet. Tutta la sua famiglia è appassionata di danza e questo ha fatto si che il ballerino seguisse la sua passione senza ostacoli da parte loro.

Nel 2012 si iscrive alla Scuola Nazionale delle Arti mostrando le sue doti naturali e il suo talento seguendo le lezioni di danza classica e di danza moderna.

Comincia la sua carriera come ballerino professionista, cominciando nel 2014 quando prende parte ad alcuni programmi tv in America Latina e a L’Avana.

Dopo queste esperienze entra nel Balletto Nazionale di Cuba e vince la Medaglia d’Oro di Cape Town ottenendo molti riconoscimenti e una notevole popolarità.

Nel 2017 decide di trasferirsi in Europa. Dapprima sceglie Parigi dove segue uno stage e nel frattempo comincia ad appassionarsi all’Italia, così decide di trasferirsi a Roma nel 2018 per proseguire gli studi di danza specializzandosi in vari stili oltre quelli già imparati e per imparare la lingua nel migliore dei modi.

Nella stagione televisiva 2018/2019 entra a far parte degli allievi della scuola di Canale 5 di Amici di Maria De Filippi, ottenendo un banco nella categoria danza, fortemente voluto dalla maestra di classico Alessandra Celentano che non perde mai occasione di elogiare il suo talento e le sue linee.

La sua bravura viene riconosciuta anche dagli altri due professori di canto Timor Steffens e Veronica Peparini e gli viene data la possibilità di partecipare al serale dove si piazza terzo nella classifica generale dietro i cantanti Giordana Angi e il vincitore Alberto Urso, ma risulta vincitore nella categoria danza.

Rafael: la vita dopo Amici

Rafael, attualmente è il primo ballerino del Cincinnati Ballet ed è fidanzato con Katherine Ochoa, prima ballerina solista del Balletto Nazionale di Cuba.

Il ballerino è molto attivo sui social e spesso pubblica sia foto delle sue prove in sala danza che in compagnia della sua dolce metà. Oltre queste Rafael piace mostrare fiero il suo fisico, infatti qualche me fa ha posato nudo per delle foto artistiche che ha successivamente pubblicato sui social.