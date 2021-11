Andreas Müller: com’era la sua ex fidanzata? Diversissima dalla Peparini | FOTO

Andreas Müller è un ballerino famoso per aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi sia come concorrente che come professionista. Da tempo è legato alla coreografa Veronica Peparini, ma la sua precedente fidanzata era completamente diversa dalla maestra.

Andres: ecco la sua vecchia fiamma

Andreas Müller, classe 1996, nato in Germania a Singen da padre tedesco e madre calabrese, ha vissuto la sua infanzia e adolescenza a Fabriano dove nel 2015 ha conseguito il diploma all’istituto turistico del paese in provincia di Ancona.

Nonostante il suo primo contatto con la danza avviene all’età di 9 anni, il ballerino comincia a studiare danza a 15 frequentando dapprima la strada e solo successivamente un’accademia di ballo.

Dopo aver preso parte in alcune compagnie con le quali calca vari palcoscenici, ed essere entrato a far parte di alcune crew esibendosi in spettacoli per le feste di paese, nel 2014 con la N.Ough Company partecipa ad Italia’s Got Talent, dove si classifica al secondo posto.

Amici: dall’infortunio alla vittoria

L’anno seguente entra a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi, superando la fase iniziale, ma a seguito di un infortunio si trova costretto a interrompere il suo percorso poco prima della prima puntata del serale lasciando così la scuola in lacrime.

A seguito dell’incidente, vengono lanciate varie petizione su Charge.org che richiedono il ballerino di diritto nell’edizione seguente.

Tenendo presente queste richieste, la redazione del programma accetta nuovamente Andreas all’interno della scuola a patto che superi tutte le fase dei casting ricominciando l’intero percorso.

Nonostante ciò, il ballerino non demorde e dopo essersi presentato alle selezioni e aver ottenuto nuovamente un banco nella categoria danza, riesce a superare brillantemente il passaggio al serale arrivando a vincere l’edizione battendo al televoto finale il suo compagno di percorso e di vita, il cantautore Riki.

Dopo l’esperienza come allievo, torna all’interno della scuola in veste di ballerino professionista, reduce da un’esperienza a Los Angeles dove ha appreso nuove nozioni della danza.

Nel 2017 pubblica un libro autobiografico intitolato I sogni non sono nuvole e nel 2019 entra a far parte del corpo di ballo del Festival di Sanremo per poi tornare ad Amici in qualità di caposquadra assieme ad Alberto Urso nella squadra blu in Amici Celebrities.

Maria Elena: l’ex fidanzata di Andreas Müller

Andreas Müller è legato sentimentalmente alla coreografa Veronica Peparini, che all’interno del programma è stata una sua docente.

I due sono molto affiatati nonostante i 25 anni di differenza. Ma prima di lei nel cuore del ballerino c’era Maria Elena Gasparini.

Anche lei ballerina, ha conosciuto Andreas da giovanissima e sono stati assieme per ben sette anni prima che il ragazzo interrompesse la relazione per alcuni motivi che non sono stati rivelati.

L’ex fidanzata del ballerino è una bellissima ragazza bionda dal fisico scolpito, ma al momento resta soltanto una storia legata al passato del bel ballerino di Amici.