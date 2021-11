Vi ricordate di Valentin? Cosa fa oggi l’ex volto di Amici | che trasformazione!

Molti sono i ragazzi che nel corso di ventuno edizioni hanno fatto parte della scuola di Amici di Maria De Filippi. Alcuni di questi sono entrati nel cuore degli spettatori che non si sono mai dimenticati di loro. Tra questi c’è il ballerino latino Valentin Alexandru Dumitru, ma che fine ha fatto adesso il bel latinista?

Arrivato alla sua ventunesima edizione, in onda ogni giorno con il daytime su Canale5 alle ore 16.10 e lo speciale della domenica sempre sullo stesso canale alle ore 14.00, il talent Amici di Maria De Filippi, ha dato successo a molti suoi ex allievi.

Tra questi c’è il ballerino latino Valentin che ha partecipato alla diciannovesima edizione del programma, vinta dalla cantante Gaia Gozzi.

Valentin: ecco com’è adesso l’ex allievo di Amici

Il ragazzo sin da subito ottiene dei grandi complimenti da parte degli insegnanti di danza e un grosso affetto da parte del pubblico da casa che lo elegge tra i preferiti dell’edizione.

Nel corso del suo percorso all’interno della scuola, i suoi atteggiamenti sono stati messi più volte in discussione. In particolar modo viene criticato il suo modo poco carino di esprimersi durante nei confronti della ballerina professionista Francesca Tocca.

Il suo comportamento non del tutto conforme con le regole del programma è stato discusso anche durante una puntata del serale nel quale la conduttrice Maria De Filippi ha chiesto spiegazioni al diretto interessato.

Valentin ha risposto alla conduttrice affermando che lui ha sempre messo al primo posto la danza e il suo lavoro e che da qualche tempo sente che all’interno del programma l’attenzione si stava spostando verso qualche altra cosa e che quindi non riesce a dare il meglio di se.

Dopo essere stato deluso dalla giuria durante una puntata del serale, il ballerino esprime la volontà di lasciare la scuola durante una sfida ad eliminazione contro il cantante Jacopo Ottonello, anche se in questa fosse risultato vincitore.

Dopo queste sue parole, la padrona di casa, lo invita a lasciare lo studio dichiarando che sarebbe meglio dare l’opportunità ad un ragazzo come Jacopo che desidera rimanere in gara e non a lui che invece avrebbe in ogni modo lasciato il programma.

La vita dopo il talent

Dopo il talent, Valentin intraprende una relazione con Francesca Tocca, finita qualche tempo fa. Ma nonostante il loro amore faccia parte del passato, il ragazzo ha voluto dire la sua sul bacio dato in diretta a suo marito Raimondo Todaro, con il quale è tornata insieme dopo un periodo di allontanamento.

Secondo il latinista, il loro riavvicinamento è soltanto frutto di un interesse mediatico.

Valentin Alexandru Dumitru continua a ballare e spesso pubblica momenti delle sue esibizioni sui social dove è molto attivo.

Il ballerino ha anche modificato il suo già perfetto fisico, aumentando la massa muscolare e mantenendo lo stesso sguardo provocante e tenebroso che ha fatto innamorare milioni di telespettatori.