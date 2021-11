Spunta il figlio segreto di Domenico Modugno: l’incredibile storia | uguale a papà

Il grande Domenico Modugno, com’è noto da sempre, è nato a Polignano a mare ed è considerato uno dei migliori in assoluto e padre della musica leggera italiana. Nella sua lunga carriera ha scritto e inciso 230 canzoni, ed è stato anche attore con la bellezza di 38 film girati. Ma ovviamente si è appassionato anche al teatro dove ha lavorato molti anni.

Con la sua canzone più famosa in assoluto, scritta e cantata da lui, Nel blu dipinto di blu – successo internazionale- vinse l’edizione di Sanremo del 1958. E’ stato il primo cantautore a partecipare alla manifestazione canora. Dopo la celebre kermesse è stato il vincitore di ben altre tre edizioni. Un altro suo successo di fama internazionale è stataVolarecon la quale si è guadagnato anche il soprannome di Mr Volare.

Altra nota che lo rende tra gli unici ad aver venduto dischi negli Stati Uniti, insieme ad un altra pietra miliare del nostro paese, Renato Carosone. Modugno oltre ad essere stato un cantautore, cantante e attore, negli ultimi anni fece parte della politica italiana, precisamente fu deputato e dirigente del Partito Radicale una curiosità che non tutti conoscono di lui.

Chi è il figlio segreto di Domenico Modugno?

In una vecchia intervista di molti anni fa, il grande Domenico Modugno ha raccontato un po’ della sua vita privata, e racconta della separazione dei suoi genitori, visto che il padre era legato ad un altra donna.

Quindi la madre decise di trasferirsi a Roma con un fratello dell’artista, di nome Vito Antonio, che gli farà negli anni da manager.

Mentre l’altro fratello decide di restare in paese e di avviare l’attività di vendita di automobili, aprendo un autosalone. Nello stesso periodo Domenico Modugno scrive e pubblica per la RCA altri dischi, che però verranno pubblicizzati solo successivamente. Alcuni di essi molto noti, come: la Donna riccia, la Sveglietta e la famosissima Vecchio frac.

Domenico dal matrimonio con Franca Gandolfi, ebbe tre figli: Marco, Massimo e Marcello. Solo successivamente ha scoperto di essere padre di un altro maschio.

Fabio: “Mio padre Modugno? Lo sapevano tutti tranne me”

In un’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno lo scorso 4 novembre, il figlio segreto dell’artista è uscito allo scoperto raccontando tutta la verità.

Fabio Camilli, questo il nome del 4 figlio dell’artista, ha svelato di aver saputo di essere il figlio del cantante per caso. Una sua ex fidanzatina di quando lui era militare, un giorno, gli confessa di avere un altro fidanzato di nome Marcello che a quanto pare risultava essere suo fratello.

Purtroppo Fabio non si è mai sentito totalmente accettato da suo padre che ha sempre sospettato non fosse suo figlio naturale. Ad un certo punto sua mamma, costretta, gli confessa che quello che gli aveva riferito la sua ex era vero ma che non aveva mai avuto la prova certa del suo legame con il cantante.

Solo dopo una lunga battaglia legale Fabio è riuscito ad ottenere il cognome del noto artista. Purtroppo non ha mai avuto modo di poterlo incontrare. La famiglia al tempo cercava di proteggerlo avendo avuto un ictus ed essendo malato.