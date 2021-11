Amici 21: com’era Mattia Zenzola da piccolo? Totalmente diverso da oggi

By

Il bel ballerino di Amici 21, Mattia Zenzola, è sicuramente tra i favorito del banco di danza. L’allievo di Todaro da piccolina era bello come oggi? Una foto vi lascerà senza parole.

Un vero narciso Mattia Zenzola: il ballerino è stato smascherato dalla conduttrice che ha immediatamente evidenziato quanto lui fosse vanitoso. Non è l’unico, ma è sicuramente tra gli allievi quello che passa a specchiarsi di più.

Mattia Zenzola, come era da piccolo? La foto irriconoscibile

E’ sempre stato così carino Mattia Zenzola? Da piccolino, in realtà, il bellissimo ballerino di Amici 21 era molto diverso. A dimostrarlo una foto che sta facendo il giro del web.

E’ molto attivo sui social ed è per questo che Mattia ha una collezione di foto che permettono di notare il suo cambiamento nel tempo prima di approdare alla scuola più famosa di Italia.

Il ballerino, in realtà – come ha raccontato lo stesso Raimondo Todaro-, conosceva il coreografo di latino da quando era un solo bimbo. Il ballerino di recente ha anche condiviso una foto col ballerino da piccolo, nelle sue prime gare di latino.

Da piccolo molto diverso

Mattia ha postato tempo fa una foto che lo ritrae da piccolino. Purtroppo i grandi occhialoni non mostrano pienamente il suo viso ma ciò che si evidenzia è la differenza con la sua immagine attuale.

Il ballerino è cambiato moltissimo! Nell’ultima puntata, tra l’altro, Mattia si è anche imbarazzato per via di una confessione estorta. Durante un gioco di Maria che ha proposto ai ragazzi di svelare qualche segreto è venuto fuori, infatti, che Mattia ha un debole per Giulia Stabile cosa che ha fatto subito il giro del web.

Zenzola ha subito cercato di ridimensionare la cosa però sottolineando che trova bella e sensuale Giulia nel suo modo di ballare, null’altro.

Ma siete curiosi di vedere com’era da piccolo? Nello scatto, a parte gli occhialoni, Mattia ha anche i capelli lunghi e molto scuri.

Il biondino, a quanto pare, ha scelto uno stile totalmente diverso crescendo rendendo la sua pettinatura più briosa con dei colpi di sole che – secondo le sue fan – gli donano in modo particolare.