Amici 2021, LDA fa emozionare Sabrina Ferilli con il messaggio per il papà Gigi D’Alessio

Il cantautore LDA durante l’ultimo speciale di Amici di Maria De Filippi ha fatto commuovere Sabrina Ferilli. Ecco cosa è accaduto.

Domenica 13 dicembre, durante lo speciale di Amici di Maria De Filippi, è stata invitata in studio l’attrice Sabrina Ferilli.

La donna, grande amica di Maria De Filippi, è stata disturbata più volte nel corso della puntata da Giovannino, un personaggio di bassa statura con un cappuccio rosso, la faccia blu e un grande paio di occhiali che ha preso di mira l’attrice anche durante la sua esperienza al programma Tu si Que Vales.

Nonostante questi momenti, la Ferilli è stata chiamata per giudicare le cover dei cantanti in gara.

LDA: la commozione di Sabrina Ferilli ad Amici

Sabrina è stata di manica larga e non ha dato nessuna insufficienza a nessuno dei ragazzi titolari di canto all’interno della scuola. Il voto più basso che ha dato a loro è stato un 7 andati rispettivamente ad Albe, Alex ed Elena, che avendo avuto un voto basso rispetto tutti gli altri cantanti in gara, dovranno sostenere una sfida nel prossimo speciale di domenica 19 dicembre.

Tra i cantanti che hanno ricevuto un voto alto abbiamo anche Luca D’Alessio, (figlio di Gigi D’Alessio), meglio conosciuto con il suo nome d’arte LDA, acronimo del suo nome e cognome.

Il ragazzo, ha ricevuto come voto un bel 9 dall’attrice, che si è dimostrata commossa per via delle sue parole riguardo le barre aggiunte durante l’esibizione della cover di un attimo ancora.

Il giovane cantante, ha espresso nel brano tutte le emozioni che gli sono arrivate nel momento in cui i suoi genitori si sono separati.

La dedica a Gigi D’Alessio all’interno di Amici

LDA, ha dichiarato nella lettera scritta di suo pugno e letta dalla conduttrice Maria De Filippi prima della sua esibizione, che per lui un bacio o un abbraccio vale più di un regalo materiale e dopo la sua performance ha voluto mandare un messaggio ai suoi genitori.

Mi ricordo un Natale di qualche anno fa, con papà seduto alla mia destra e mamma alla mia sinistra: il regalo più bello che potessi ricevere – ha dichiarato Luca – Sono due genitori fantastici che non cambierei per niente al mondo. Ho voluto parlare di questo argomento come se fossi ancora un ragazzino, perché quando sei un bambino non riesci a vedere tua mamma e tuo padre come delle persone, poi crescendo capisci che a volte si prendono decisioni per il bene di tutti.

La Ferilli si è commossa alle parole del ragazzo, dicendogli che col tempo troverà la forza per superare il dolore che oggi gli fa male.