Alok, Felix Jaehn & The Vamps – All The Lies: lyric video, testo e traduzione

I dj e producers Alok e Felix Jaehn vi presentano la nuova produzione All The Lies, impreziosita dalla voce dei Vamps e disponibile ovunque dal 15 marzo 2019.

Il brasiliano Alok Achkar Peres Petrillo e il collega tedesco hanno dato vita a questa interessante canzone, che parla di una storia d’amore che sembrava semplicemente perfetta.

I due piccioncini sembravano vivere una love story da film e stavano addirittura meditando di sposarsi, ma c’è un piccolo problema: lei era una grande bugiarda e lo tradiva… Per accedere al lyric video cliccate sull’immagine.

All The Lies traduzione – The Vamps, Alok, Felix Jaehn

Download su: Amazon – iTunes

Dovevamo andare a Parigi

Stavamo per farci dei tatuaggi

Ho detto a mia madre che ti avrei sposata

Stavamo iniziando a costruire le basi

Io, te da terra verso l’alto

Abbiamo costruito le nostre mura così resistenti che nessuno poteva superare

Mi dici tutte le cose che voglio sentire

Quando me ne vado, dici che mi vuoi vicino

Mi guardi negli occhi, dci che resteremo insieme per tutta la vita

Che questi sentimenti che abbiamo non scompariranno

Di tutte le bugie che ho sentito

“Ti amo” era la mia preferita

So che gli addii, fanno male

Ho bisogno di sentirtelo dire

Una volta, prima di andarmene, sussurralo lentamente

Di tutte le bugie che ho sentito

“Ti amo” era la mia preferita

Oh-oh-oh, dillo lentamente

Oh-oh-oh, dillo

“Ti amo” era la mia preferita

Oh-oh-oh, dillo lentamente

Oh-oh-oh, dillo

“Ti amo” era la mia preferita

Mi hai detto che tu e lui eravate buoni amici

Che lo conosci dai tempi della scuola

Mi ha detto che stavo pensando troppo

Hai detto che non non c’era motivo di preoccuparmi in questo modo

Che saremmo andati d’accordo perché è davvero divertente

Ragazza, devi aver pensato che fossi una specie di idiota

Mi dici tutte le cose che voglio sentire

Quando me ne vado, dici che mi vuoi vicino

Mi guardi negli occhi, dci che resteremo insieme per tutta la vita

Questi sentimenti che abbiamo non scompariranno

Di tutte le bugie che ho sentito

“Ti amo” era la mia preferita

So che gli addii, fanno male

Ho bisogno di sentirtelo dire

Una volta, prima di andarmene, sussurralo lentamente

Di tutte le bugie che ho sentito

“Ti amo” era la mia preferita





Oh-oh-oh, dillo lentamente

Oh-oh-oh, dillo

“Ti amo” era la mia preferita

Oh-oh-oh, dillo lentamente

Oh-oh-oh, dillo

“Ti amo” era la mia preferita

Di tutte le bugie che ho sentito

“Ti amo” era la mia preferita

So che gli addii, fanno male

Ho bisogno di sentirtelo dire

Una volta, prima di andarmene, sussurralo lentamente

Di tutte le bugie che ho sentito

“Ti amo” era la mia preferita

All The Lies testo

We were gonna go to Paris

We were gonna get tattoos

Told my mama I would marry you

Started building a foundation

Me, you from the ground straight up

We built our walls so strong no one got through

You tell me all the things I wanna hear

When I’m gone, you say you want me near

You look me in the eyes, say that we will stay for life

These feelings that we caught won’t disappear

Of all the lies I heard

“I love you” was my favourite

I know goodbyes, they hurt

I need to hear you say it

One time before I go, whisper it slow

Of all the lies I heard

“I love you” was my favourite

Oh-oh-oh, say it slow

Oh-oh-oh, say it

“I love you” was my favourite

Oh-oh-oh, say it slow

Oh-oh-oh, say it

“I love you” was my favourite

You told me you and him were good friends

Known him since you’ve been at school

Told me I was overthinking like I do

You said I didn’t need to worry

We’d get along ’cause he’s so cool

Girl, you must’ve thought I was some kind of fool





You tell me all the things I wanna hear

When I’m gone, you say you want me near

You look me in the eyes, say that we will stay for life

These feelings that we caught won’t disappear

Of all the lies I heard

“I love you” was my favourite

I know goodbyes, they hurt

I need to hear you say it

One time before I go, whisper it slow

Of all the lies I heard

“I love you” was my favourite

Oh-oh-oh, say it slow

Oh-oh-oh, say it

“I love you” was my favourite

Oh-oh-oh, say it slow

Oh-oh-oh, say it

“I love you” was my favourite

Of all the lies I heard

“I love you” was my favourite

I know goodbyes, they hurt

I need to hear you say it

One time before I go, whisper it slow

Of all the lies I heard

“I love you” was my favourite





Ascolta su: