Hooverphonic – Looking For Stars: audio, testo e traduzione

Looking For Stars è il nuovo singolo degli Hooverphonic estratto dall’album omonimo, il decimo in studio, pubblicato il 15 novembre 2018.

Gli Hooverphonic sono tornati con Luka Cruysberghs, giovane e bella cantante che in questa canzone, sesta traccia del disco, canta una gioventù un po’ svitata, quella in cui non si dorme e ci si sballa, cosa che i diciottenni oggigiorno fanno sempre più frequentemente.

Questo pezzo potrebbe apparire come romantico, in realtà, con una certa dose di ironia, vuole sottolineare appunto questo problema.

Testo Looking For Stars

These are the days when we don’t get out of bed

These are the days when nothing is all we have

We are young, we are bright

We have love on our side

Life is one big thrill

We are dumb, we are loud

As if we only can shout

Every night ends the same

We are looking for stars

But we only find sugar

We are looking for stars

These nights are all insane

We are all on a high

Night after night

Lost in outer space

We are looking for stars

But we only find sugar

These are the nights when we don’t go to bed

These are the nights when nothing is already said





We are bold, play it hard

We have time on our side

Attracted by every sin

We are dumb, we are loud

As if we only can shout

Every night ends the same

We are looking for stars

But we only find sugar

We are looking for stars

These nights are all insane

We are all on a high

Night after night

Lost in outer space

We are looking for stars

But we only find sugar





Hooverphonic – Looking For Stars traduzione

Questi sono i giorni in cui non ci alziamo dal letto

Questi sono i giorni in cui tutto quel che abbiamo è nulla

Siamo giovani, siamo brillanti

Abbiamo l’amore dalla nostra parte

La vita è una grande emozione

Siamo scemi, siamo chiassosi

Come se potessimo solo gridare

Ogni sera finisce alla stessa maniera





Cerchiamo le stelle

Ma troviamo solo zucchero

Cerchiamo le stelle

Queste notti sono tutte matte

Siamo tutti su di giri

Notte dopo notte

Perso nello spazio

Stiamo cercando stelle

Ma troviamo solo zucchero

Queste sono le notti in cui non andiamo a letto

Queste sono le notti in cui niente è già stato detto

Siamo coraggiosi, giochiamo duro

Abbiamo il tempo dalla nostra parte

Attratti da ogni peccato

Siamo scemi, siamo chiassosi

Come se potessimo solo gridare

Ogni sera finisce alla stessa maniera

Cerchiamo le stelle

Ma troviamo solo dolcezza

Cerchiamo le stelle

Queste notti sono tutte matte

Siamo tutti su di giri

Notte dopo notte

Perso nello spazio

Stiamo cercando stelle

Ma troviamo solo zucchero

