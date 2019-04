Morrissey – Wedding Bell Blues: audio, testo e traduzione della cover

In data 8 aprile 2019, il cantautore inglese Morrissey ha reso disponibile il terzo assaggio del nuovo album di cover California Son, out il prossimo 24 maggio, rilasciando Wedding Bell Blues, che arriva dopo Morning Starship e It’s Over, cover rispettivamente di Jobriath e Roy Orbison.

Wedding Bell Blues, che dal 10 maggio sarà disponibile anche in vinile, è invece la cover del brano scritto e interpretato da Laura Nyro nel 1966, ma reso celebre due anni più tardi dai 5th Dimension.

Si tratta di una canzone d’amore, che include voci aggiuntive del frontman dei Green Day Billie Joe Armstong e che racconta la spasmodica attesa di una proposta di matrimonio da parte di un certo Bill. Il brano è quindi stato scritto dal punto di vista di una donna innamoratissima, il cui fidanzato non le ha ancora proposto di sposarsi.

Testo Wedding Bell Blues

Download su: Amazon – iTunes – Il vinile 7″ del singolo

Oh, Bill

I love you so, I always will

I look at you and I see the passion eyes of May

Oh, but am I ever gonna see my wedding day?

Oh, I was on your side, Bill, when you were losing

I’d never scheme or lie, Bill, there’d been no fooling

But kisses and love won’t carry me ’til you marry me, Bill

I love you so, I always will

And in your voice I hear a choir of carousels (carousels)

Oh, but am I ever gonna hear my wedding bells?

I was the one who came running when you were lonely (when you were lonely)

I haven’t lived one day not loving you only

But kisses and love won’t carry me until you marry me, Bill





I love you so, I always will

And though devotion rules my heart, I take no bows (take no bows)

Oh, but am I ever gonna make those wedding vows?

Oh, come on Bill (come on Bill)

Oh, come on Bill (come on Bill)

Oooh (Bill)

Oooh (Bill)

Oooh (Bill)

Oooh…





Morrissey – Wedding Bell Blues traduzione

Oh, Bill

Ti amo tanto, ti amerò sempre

Ti guardo e vedo le appassionate notti di maggio

Oh, ma vedrò mai il mio giorno del mio matrimonio?

Oh, sono stato a tuo fianco, Bill, ad ogni tua sconfitta

Non ti avrei mai mentito o raggirato, Bill, non c’è stato alcun inganno

Ma amore e baci non mi basteranno finché non mi sposerai, Bill





Ti amo tanto, ti amerò sempre

E nella tua voce sento la musica delle giostre (giostre)

Oh, ma sentirò mai le campane nuziali?

Sono stato io a correre quando eri solo (quando eri solo)

Non ho vissuto un solo giorno senza amarti

Ma amore e baci non mi basteranno finché non mi sposerai, Bill

Ti amo tanto, ti amerò sempre

E anche se la devozione domina il mio cuore, non prendo archi (non prendo archi)

Oh, ma farò mai quei voti nuziali?

Oh, andiamo Bill (vieni Bill)

Oh, andiamo Bill (vieni Bill)

Oooh (Bill)

Oooh (Bill)

Oooh (Bill)

Oooh …

Ascolta su: