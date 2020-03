Nyv – Banlieue: audio e testo della coinvolgente canzone

Banlieue è una delle canzoni inedite presentate nel corso sel talent show Amici dalla talentuosa Mirella Nyvinne Pinternagel, in arte Nyv, successivamente incluso nell’album Low Profile, rilasciato in digitale il 20 marzo 2020. Il testo e l’audio.

E’ veramente molto carina e coinvolgente la canzone in oggetto di questa ragazza lussemburghese, di origini tedesche e marocchine, che nel corso del talent show ha fatto grandissime cose, sfiorando una finale che avrebbe meritato, in compenso, la visibilità che ha avuto in questi mesi le ha consentito di veder crescere la sua cerchia di fan, che di certo non si dimenticheranno di lei. Anche se non sarà della finale del 3 aprile, ha incassato una vittoria morale ricevendo un doppio premio, come segno tangibile del suo riconosciuto talento. La giovane cantante sta inoltre avendo un ottimo riscontro con questo interessante disco, all’interno del quale è presente anche questo gradevole brano, che ha avuto modo di interpretare per la prima volta nella trasmissione, non molti giorni prima dell’amara eliminazione, oltre che nella semifinale.

Per quel che concerne il significato di questo pezzo, caratterizzato da sonorità decisamente catchy, qui Nyv canta una fortissima e ossessiva, anche se giustificata, gelosia. Banlieue è una parola francese che comunemente indica l’area periferica dei grandi agglomerati urbani. Ammetto di non aver capito che significato possa avere questo termine in questo contesto, ma sicuramente nel brano suona molto bene. Se vi va, potete leggervi un esaudiente articolo su cosa sono le Banlieue.

Nyv – Banlieue Testo

[Strofa 1]

Io ho perso la fede

Invece, tu come stai?

Che senza vergogna mi tradisci insieme a lui

Lei, lui, lei sporca

Come i giochi che fai

Stai qui a marcire tra le mie gengive ma non baci mai

Ti voglio.

[Pre-Ritornello 1]

Dentro un bagno pubblico o in una camera d’hotel

Gli attacchi di panico di una notte senza te

Se nello stomaco ho solo pugni e lacrime

Non ci resta che rivederci alle





[Ritornello] [x6]

Banlieue, Banlieue

[Strofa

Io che muoio per te

Ti ra-ttristi ma poi ti vendi a lui, lei, lui, lei

Costa tenere il tuo sapore nella bocca

Dal naso scivoli fino alle ossa

Batte il cuore forte ma è tachicardia

Ti voglio.

[Pre-Ritornello 2]

Dentro un bagno pubblico o in una camera d’hotel

Gli attacchi di panico di una notte insieme a te

E se nello stomaco ho solo pugni e lacrime

Non ci resta che rivederci alle

[Ritornello] [x9]

Banlieue, Banlieue





[Ponte]

Da un posacenere

Continuo a risorgere

Non provo dolore

Voglio risorgere ma

Non sono mai stata giovane qua

La fine è fatta di polvere

Polvere.

[Ritornello] [x13]

Banlieue, Banlieue





