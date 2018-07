Marianne Mirage – Copacabana Copacabana: audio e testo del nuovo singolo

Marianne Mirage vi presenta il nuovo singolo Copacabana Copacabana, nei negozi e nelle piattaforme streaming dal 6 luglio 2018, giorno dal quale viene anche trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali.

“Copacabana Copacabana” è un electro mantra perfetto per questa elettrizzante stagione, scritto dall’interprete con la collaborazione di Mario Cianchi, Kaballà e Stefano Della Casa e prodotto da Big Fish.

Pubblicata per Sugar Music, la nuova canzone dovrebbe essere inclusa nel futuro nuovo progetto discografico della cantante di Forlì, che al momento in cui scrivo è ancora in fase di realizzazione.

Cliccando sulla cover in basso accedete all’audio su Spotify, mentre a seguire alle parole che compongono questo pezzo.

Testo Copacabana Copacabana





Un copricapo di piume e il carnevale di Rio

non so ballare la samba, ma me la cavo da Dio

qui gira tutta la stanza, due occhi blu Curaçao

c’è qualcuno che parla, si ma sento solo James Brown

con il basso, con la cassa

due bicchieri di champagne

un piranha, nella testa

ed il passaporto in tasca

da paura, carne ed ossa

la mia nuova identità

nessuno mi riconosce qua.

Copacabana Copacabana

caipirinha e marijuana

lo senti che atmosfera strana

Copacabana, Copacabana

ballo tutta la notte, tutta la notte, tutta la notte

ballo tutta la notte, tutta la notte, tutta la notte.

Un copricapo di piume e il carnevale di Rio

tremano il cielo e la terra ma io mi sento da Dio

gocce di enne e tequila, il mio burro cacao

la gente storta mi guarda, si ma sento solo James Brown

Senza basso, senza cassa

karaoke dentro un bar

c’è un tipo che mi guarda, quanti film che si fa

con un piede nella fossa, la mia nuova identità

nessuno mi riconosce qua.

Copacabana Copacabana

caipirinha e marijuana

lo senti che atmosfera strana

Copacabana, Copacabana

ballo tutta la notte, tutta la notte, tutta la notte

balli tutta la notte, tutta la notte, tutta la notte

balli tutta la notte, tutta la notte, tutta la notte.

Copacabana Copacabana

caipirinha e marijuana

lo senti che atmosfera strana

Copacabana, Copacabana

ballo tutta la notte, tutta la notte, tutta la notte

balli tutta la notte, tutta la notte, tutta la notte

balli tutta la notte, tutta la notte, tutta la notte.