Clementino – il nuovo singolo Partenope è una dedica d’amore a Napoli: il testo completo

Partenope è il nuovo bellissimo singolo del rapper Clementino, dedicato alla sua Napoli, alla quale ha con questa canzone riservato bellissime parole d’amore. Ilb rano è disponibile da lunedì 21 dicembre 2020 per RCA Records / Sony Music Italy.

Leggi il testo della canzone, scritta di suo pugno e prodotta da Daniele Franzese. Dallo stesso giorno della release, il singolo è anche on air e non è una data casuale, in quanto il 21 dicembre è il compleanno del rapper (auguri!) e della stessa Napoli, città che l’artista ama nel vero senso della parola e alla quale ha scritto questa coinvolgente canzone, in dialetto partenopeo naturalmente.

Clemente si è detto molto felice di essere finalmente riuscito, dopo tanti anni di gloriosa carriera, a scrivere e incidere una canzone per la sua Napoli: « ho girato tutto il mondo e il sole di Napoli non l’ho mai visto da nessuna parte. Dicono ‘vedi Napoli e poi muori’, è vero, perché è così bella che hanno ragione. In tutti i posti dove sono stato ho visto che c’era bisogno di un po’ di Napoli, perché Napoli non è una città, Napoli è un mondo e una mentalità.» ha condiviso l’artista classe 1982 sui social network.

Testo Partenope di Clementino

[Intro]

Stasera t’aggi’a parlà (parlà)

Pecché m”o sento a ‘int

Lettera a ‘sta città (città)

Ca me pare dipint

Nu canto ‘e na sirena

Mmiezz’a tante sotto a stu cielo

Ma nisciuna è cchiù bella

‘E Partenope stasera

[1a Strofa]

Stanotte m’affaccio ô balcone

Te guardo e sî ‘a meglia guagliona

Me diceno ca nun staje bono

Sì, t’hanno tuccato cchiù vote

Te sporcano pe’ n’ata vota

E penzano: “Chi se ne fo*te?”

E nuje ca simmo figlie tuoje

Currimmo bendate ‘int”o scuro

E ‘a storia ca parla pe’tté

Tu ca sî tale e quale a me

So’ nato ‘o stesso juorno tujo

‘A vita saje che è nu mistero

Perdona pe’ chello ca è

Ancora me chiedo ‘o pecché

Stanott’ me metto a penzà

Ca sî l’unica verità

[Rit.]

Stasera t’aggi’a parlà

Pecché m”o sento a ‘int

Lettera a ‘sta città

Ca me pare dipint

Nu canto ‘e na sirena

Mmiezz’a tante sotto a stu cielo

Ma nisciuna è cchiù bella

‘E Partenope stasera

[Post-Rit. 1]

Uoh oh oh oh

Uoh oh oh

(Partenope stasera)

Uoh oh oh

Uoh oh oh

Nu canto ‘e na sirena (Nu canto ‘e na sirena)

Mmiezz’a tante sotto a stu cielo

Ma nisciuna è cchiù bella

‘E Partenope stasera (‘E Partenope stasera)

[2a Strofa]

Damme chello ca m’hanno luvato

Guarda comme c’hanno cumbinate

Vide ca nun simmo maje cagnate

Mare e sole ca s’hanno ‘ncuntrate

‘Sti guagliune sempe scumbinate

Chi p”o male po’ s’è fulminato

Ma ne trove sempe ancora ll’ate

Gente ca s’è ‘nnammurata

Na sinfonia ca scorre dint”e vene

Varie quartiere fino abbascio ‘e Vele

Passanno da periferia c”a famme

E po’ cumbatto comme a nu guerriero

Chi vene ‘a Napule è D(i)NA

Te chiammo “fratemo” si tu staje ccà

Ma quale America, ‘e che vuó parlà?

Faccio na dedica pe’ ‘sta città





[Pre-Rit.]

Chi la conosce e po’ ne parla mal

Chi sta luntan, torna e se ne va

Chiagnenno pecché po’ l’ha dda lassà

E chi cumbatte ancora e resta ccà

[Rit.]

Stasera t’aggi’a parlà (Stasera t’aggi’a parlà)

Pecché m”o sento a ‘int

Lettera a ‘sta città

Ca me pare dipint

Nu canto ‘e na sirena (Nu canto ‘e na sirena)

Mmiezz’a tante sotto a stu cielo (Mmiezz’a tante sotto a stu cielo)

Ma nisciuna è cchiù bella

‘E Partenope stasera

[Post-Rit. 2]

Uoh oh oh oh

Uoh oh oh

(Partenope stasera)

Uoh oh oh

Uoh oh oh

Nu canto ‘e na sirena (Nu canto ‘e na sirena)

Mmiezz’a tante sotto a stu cielo (Mmiezz’a tante sotto a stu cielo)

Ma nisciuna è cchiù bella

‘E Napl stasera (Stasera)

Partenope: la traduzione in italiano della canzone di Clementino

[Intro]

Stasera devo parlarti

Perché lo sento dentro

Lettera a questa città

Che mi sembra dipinta

Un canto di una sirena [Nota: secondo la leggenda, Partenope era una delle sirene che con il canto tentò di sedurre Ulisse e, non riuscendoci, si gettò sugli scogli e perse la vita. Il suo corpo venne trascinato dalle correnti del mare fino alle coste dell’antica Parthènope (chiamata così in suo onore), in seguito Neapolis e adesso Napoli.]

In mezzo a tanti sotto a questo cielo

Ma nessuna è più bella

Di Partenope stasera

[1a Strofa]

Stanotte mi affaccio al balcone

Ti guardo e sei la più bella ragazza

Mi dicono che npon stai bene

Si, ti hanno toccata più volte

Ti sporcano un’altra volta

E pensano: “Chi se ne fo**e?”

E noi che siamo tuoi figli

Corriamo bendati al buio

E’ la storia che parla per te

Tu qua sei tale e quale a me

Sono nato il tuo stesso giorno

La vita sai che è un mistero

Perdona per quello che è

Ancxora mi chiedo il perché

Stanotte mi metto a pensare

Che sei l’unica verità

[Rit.]

Stasera devo parlarti

Perché lo sento dentro

Lettera a questa città

Che mi sembra dipinta

Un canto di una sirena

In mezzo a tanti sotto a questo cielo

Ma nessuna è più bella

Di Partenope stasera

[Post-Rit. 1]

Uoh oh oh oh

Partenope stasera

Uoh oh oh

Uoh oh oh

Un canto di una sirena (Un canto di una sirena)

In mezzo a tanti sotto a questo cielo

Ma nessuna è più bella

Di Partenope stasera (Di Partenope stasera)





[2a Strofa]

Dammi quello che mi hanno tolto

Guarda come ci hanno ridotti

Vedi che non siamo mai cambiati

Mare e sole che si sono incontrati

Questi ragazzi sempre [?]

Chi per il male poi si è fulminato

Ma ne trovi sempre ancora altri

Gente che si è innamorata

Una sinfonia che scorre nelle vene

Vari quartieri fino alle Vele [Nota: Le vele di Scampia sono un complesso residenziale costruito nell’omonimo quartiere di Napoli tra il 1962 e il 1975. Prendono il nome dalla loro forma triangolare, che ricorda quella di una vela: larga alla base, la costruzione va restringendosi man mano che si sale verso i piani superiori. Fonte: Wikipedia]

Passando dalla periferia con la fame

E poi combatto come un guerriero

Chi viene a Napoli è DNA

Ti chiamo “fratello” se tu sta qua

Ma quale America, di cosa vuoi parlare?

Faccio una dedica a questa città

[Pre-Rit.]

Chi la conosce e poi ne parla male

Chi sta lontano, torna e se ne va

Piangendo perché poi la deve lasciare

E chi combatte ancora e resta qua

[Rit.]

Stasera devo parlarti

Perché lo sento dentro

Lettera a questa città

Che mi sembra dipinta

Un canto di una sirena

In mezzo a tanti sotto a questo cielo

Ma nessuna è più bella

Di Partenope stasera

[Post-Rit. 2]

Uoh oh oh oh

Partenope stasera

Uoh oh oh

Uoh oh oh

Un canto di una sirena (Un canto di una sirena)

In mezzo a tanti sotto a questo cielo (In mezzo a tanti sotto a questo cielo)

Ma nessuna è più bella

Di Napoli stasera (Stasera)

