Eros Ramazzotti, grande ritorno: l’annuncio con il video sui social fa impazzire i fan

Eros Ramazzotti tramite un video pubblicato sui social ha annunciato ai suoi fan il ritorno sulle scene musicale. Ecco le sue parole.

Eros Ramazzotti è uno degli artisti italiani di più conosciuti all’estero del nostro panorama Musicale.

Nato a Roma, Eros Luciano Walter Ramazzotti, nel 1963, e conosciuto dal pubblico semplicemente come Eros Ramazzotti, comincia ad appassionarsi alla musica grazie a suo padre Rodolfo, operaio edile, musicista e cantante amatoriale.

Eros Ramazzotti: ritorno sulla scena musicale nel 2022

Sin da piccolo, il cantautore, inizia a interessarsi sia allo studio del pianoforte sia allo studio della chitarra grazie all’aiuto di amici del quartiere in cui abitava.

Dopo aver frequentato le scuole medie decide di entrare nel Conservatorio di Roma non riuscendovi. Dopo tre anni di scuole superiore in ragioneria abbandona gli studi e si chiude a riccio avendo poco contatto con gli altri stando sempre in compagnia del suo cane Billy.

Dopo la morte di un suo compagno di scuola, Ivano, avvenuto per via di un’incidente stradale a seguito di assunzione di eroina, Eros decide di cominciare a lavorare seriamente nel mondo musicale per evitare di cadere anche lui nel tunnel della droga.

Nel 1981 prende parte al concorso Voci Nuove del Festival di Castrocaro. Sebbene a vincere siano stati Fiordaliso e Zucchero, il cantante viene notato e l’anno successivo partecipa ad Un disco per l’estate.

A febbraio del 1984 è in gara al Festival di Sanremo nella categorie Nuove Proposte con il brano Terra Promessa, classificandosi al primo posto. L’anno successivo torna sul palco del Teatro Ariston nella sezione Big con Una storia importante, classificandosi al sesto posto della ma diventando primo nelle vendite dei brani di quell’edizione della kermesse.

Nel 1986 torna nuovamente in gara a Sanremo con la canzone Adesso tu, vincendo la competizione. Lo stesso si ripete in estate con il Festivalbar.

A seguito dei successi ottenuti in Italia, duetta con Patsy Kensit nel brano La luce buona delle stelle riuscendo a farsi conoscere nel panorama musicale internazionale ottenendo ottimi risultati.

Il messaggio di Ramazzotti per i suoi fan