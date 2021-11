Ascolta la canzone “La Fama” di Rosalía ft. The Weeknd. Dai anche un’occhiata al testo originale, alla traduzione in Italiano e al videoclip ufficiale.

Canzone uscita l’11 novembre 2021, “La Fama”, interpretata dall’amatissima artista spagnola Rosalía e dal cantautore canadese The Weeknd, è una hit che sta avendo un enorme successo in tutto il mondo.

Ascoltiamo insieme il motivo dando un’occhiata al testo originale, alla traduzione in lingua italiana e al videoclip ufficiale.

La Fama testo e traduzione, Rosalía ft. The Weeknd

Strofa 1

Rosalía

Lo que pasó a ti te lo cuento, no creas que no dolió

Ciò che è successo lo racconto a te, non credere che non abbia fatto male

O que me lo invento, así es que se dio

O che me lo inventi, così è successo

Yo tenía mi bebé, era algo bien especial

Avevo il mio ragazzo, era qualcosa di molto speciale

Pero me obsesioné con algo que a él le hacía mal

Però mi sono ossessionata con qualcosa che gli faceva male

Miles de cancione’ en mi mente y él me lo notaba

Migliaia di canzoni nella mia mente e lui me lo rimproverava

Y él tanta’ vece’ que me lo decía y yo como si nada

E lui tante volte che me lo diceva ed io facevo finta di niente



Ritornello

The Weeknd

Es mala amante la fama y no va a quererte de verdad

La fama è un’amante cattiva e non ti amerà mai davvero

Es demasia’o traicionera y, como ella viene, se te va

È troppo traditrice, e, come arriva, se ne va

Sabe’ que será celosa, yo nunca le confiaré

Sai che sarà gelosa, non mi fiderò mai di lei

Si quiere’ duerme con ella, pero nunca la vayas a casar

Se vuoi dormi con lei, ma non sposartici mai



Strofa 2

Lo que pasó me ha dejado en vela, ya no puedo ni pensar

Ciò che è successo mi ha fatto passare la notte in bianco, non posso più pensare

La sangre le hierve, siempre quiere más

Il sangue le bolle, vuole sempre di più

Puñala’ítas da su ambición

La sua ambizione dà delle pugnalate

En el pecho, afilada’, es lo peor

Nel petto, affilate, è il peggio



Ritornello

Rosalía

Es mala amante la fama y no va a quererme de verdad

La fama è un’amante cattiva e non mi amerà mai davvero

Es demasia’o traicionera y, como ella viene, se te va

È troppo traditrice, e, come arriva, se ne va

Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré

So che sarà gelosa, non mi fiderò mai di lei

Si quiere’ duerme con ella, pero nunca me la voy a casar

Se vuoi dormi con lei, ma non mi ci sposerò mai

Bridge

Rosalía e The Weeknd

No hay manera

Non c’è modo

De que esta obsesión se me fuera

Che questa ossessione se ne vada da me

Se me fuera, ya desaparezca

Se ne vada da me, sparisca all’istante

Yo aún no he aprendí’o la manera

Io ancora non ho capito la maniera

No hay manera que desaparezca

Non c’è modo che sparisca

Ritornello e conclusione

The Weeknd e Rosalía

Es mala amante la fama y no va a quererte de verdad

La fama è un’amante cattiva e non ti amerà mai davvero

Es demasia’o traicionera y, como ella viene, se te va

È troppo traditrice, e, come arriva, se ne va

Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré

So che sarà gelosa, non mi fiderò mai di lei

Si quiere’ duerme con ella, pero nunca me la voy a casar

Se vuoi dormi con lei, ma non mi ci sposerò mai

Il videoclip ufficiale

