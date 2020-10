Leggi il testo di “A La Muerte” di Speranza & Tedua

In A La Muerte, brano di qualità in cui si parla del rispetto che si può ricevere per strada quando si hanno dei valori, inserito come terza traccia nell’album L’Ultimo a Morire, Speranza collabora con il genovese Mario Molinari, aka Tedua.

Leggi il testo di questa canzone, una delle più attese della prima era discografica del rapper italo-francese Ugo Scicolone, alias Speranza, anche perché impreziosita dalla collaborazione con quello che viene giustamente considerato uno di quegli artisti di alto livello, che nella traccia viene sicuramente confermato.

Nel brano, scritto dagli interpreti con la collaborazione del duo che l’ha anche prodotto, vale a dire MAIOLE & simoo, il rap di Speranza si conferma bello, grintoso e intenso.

Ricordo che nel suo disco d’esordio, disponibile da venerdì 16 ottobre 2020, sono racchiuse quattordici interessanti tracce inedite e altre rilevanti collaborazioni con artisti del calibro di Guè Pequeno, Massimo Pericolo. Gli altri due ospiti sono il cantautore neomelodico casertano Rocco Gitano, al secolo Rocco Buccino, e il rapper marsigliese Kofs. Ad anticiparne la release, i singoli Iris e Fendt Caravan.

Testo A La Muerte – Speranza & Tedua





[1a Strofa]

Non sei nessuno nella vita, immagina giù da me

Ti abbasso al mio livello, Machete burkinabé

Il mio digiuno più buono del banchetto dei re

Riconosco il vero criminale alle buone maniere

Ne ho mangiata di polvere vedendo soldi piovere per far crescere i miei

E se ho fatto la guerra, sappi, l’ho fatta per noi

Mio padre avrà ragione quando diventerò come lui

La ricchezza è rinchiusa, assalto ai portavalori

La rue, la rue, la rue, la rue, c’est pas chez Drucker

J’ai jamais perdu l’nord, j’me retrouve à Dunkerque

Sto nel benks, litro rosso in Tetra Pak

Te la do io l’America nell'”infrapacche'”

Io non punto in alto, miro alle ginocchia, rrah

Ogni strada ha il suo guardiano

In futuro tienilo presente quello che ho passato

0.9 e speranza ne abbiamo

[Rit.]

Già che me ne parli, non è omertà

Tanto non cambierà niente alla povertà

Tu sei ricco d’animo, buono per te, eh!

Criminali a la muerte

Sto nel benks

Siedo sopra un altale’

Le banconote formano un arcobale’

Bruciano e in attimo, torno come te, eh!

Criminali a la muerte!





[2a Strofa: Tedua]

Nel mondo della micro criminalità

Un amico? Chi mi tradirà è un addio

Disse quel ragazzino, diventerà cattivo

Di mentalità, ma non imita il suo mito

Il micro si limiterà a dirlo

Vai tra’ che, fra’, fa poco testo

Il tuo dramma non l’attraverso

Ca**ate in strada

La tua mancanza di classe è acqua che va di traverso

Evade dal resto, ogni persona perdona

Chi torna con la scusa buona che regga il pretesto

Infatti ho speranza finché non muoio

Che tanto è l’ultima e m’illumina nel vuoto

Decollo pronto al volo col mio poto

Plata o plomo, parla poco, placca l’uomo e dà un cazzotto

Romanzo l’accaduto in un salotto

Perché sono scrittore e interprete, Black Lives Matter

Per ogni sbirro che spara nelle vertebre e mai smette

Come evadi dai problemi che ti fai in pochi metri quadri

Giocherai alla play’ dal tuo compagno di banco delle elementari

[Rit.]

Già che me ne parli, non è omertà

Tanto non cambierà niente alla povertà

Tu sei ricco d’animo, buono per te, eh!

Criminali a la muerte

Sto nel benks

Siedo sopra un altale’

Le banconote formano un arcobale’

Bruciano e in attimo, torno come te, eh!

Criminali a la muerte!

(Criminali a la muerte!)