Claver Gold & Murubutu – “Paolo e Francesca” feat. Giuliano Palma: ascolta il nuovo singolo (testo)

Claver Gold, Murubutu e il cantautore milanese Giuliano Palma hanno unito le forze in Paolo e Francesca (il testo), primo singolo estratto dall’album collaborativo INFERNVM, fuori il 31 marzo 2020 via Glory Hole Records.

Ascolta questa nuova interessante canzone, scritta dal rapper marchigiano Daycol Orsini, aka Claver Gold, e dal collega emiliano Alessio Mariani, meglio conosciuto come Murubutu, e prodotta dal riminese Kd-One, al secolo Lorenzo Cappadone.

Come condiviso da Claver sui social, il 25 marzo del 1300 Dante entrava nella Selva Oscura e in quella data inizia anche il viaggio di INFERNVM, atteso progetto dei due rapper, formato da undici inediti, che oltre a Giuliano Palma vede come ospiti Dj FastCut, Davide Shorty e Vincenzo di Bonaventura.

Il disco è ispirato all’Inferno di Dante e la canzone trae ispirazione dal Canto V della cantica dell’Inferno della Divina Commedia, quando Dante attraversa il secondo cerchio, quello in cui vengono puniti i lussuriosi. Lì incontra due anime dannate: Paolo Malatesta e Francesca da Polenta, ovviamente anch’essi destinati ad essere trascinati per sempre dalla tempesta infernale del secondo cerchio dell’Inferno. Ma perché i due dovevano scontare tale terribile pena? Francesca era sposata con il fratello di Paolo, tale Gianciotto che, quando scoprì che lei e Paolo si amavano, uccise entrambi.

Claver Gold & Murubutu Paolo e Francesca Testo

[Murubutu]

Là era sera, lui leggeva, lei guardava in basso

Lei temeva quei suoi occhi, vetri di un acquario

Quei pensieri che nuotavano in cerca del caldo

Non sapevano negli occhi custodisse un raggio

Poi come in un lampo apparso dentro allo sguardo

Cauto, un bacio tremando fugge su di lei

E tutto lo spazio attratto dentro un abbraccio

Che sfidava mille leggi e almeno cento dei

E lui che avrebbe superato ed aspettato

Per millenni per poterla rivedere pure solo un giorno

E si sarebbe, da abbracciati, addormento fra i capelli

Per potersene portare il suo profumo in sogno

E il cuore è un incendio inteso, il tempo sta fermo al centro

Rei di peccato tremendo, adulterio

E lei senza fiato accendendosi dentro

Silenzio nel castello ed un tamburo in petto

E da ogni amore nasce forza mossa da due leve

Le nostre sono un sesto senso ed un destino incerto

E lei sarebbe andata ovunque, basta stare insieme

Anche in un cerchio dell’inferno dentro un vento eterno





[Giuliano Palma]

Resta con me anche se non c’è un domani

Resti per me (oh yeh, oh yeh)

Il migliore tra i peccati

Dopodiché… voleremo tra i dannati

Persi dentro un cielo eterno

Al centro del nostro universo

Io muoio di te

Io muoio di te (oh yeh, oh yeh)

Io muoio di te

Io muoio di te (oh yeh, oh yeh)

Io muoio di te

[Claver Gold]

Io avevo ancora gli occhi di un bambino

Di chi sa amare solo il male, quindi odia per primo

Tu avevi il mare tra i capelli, sole del mattino

Un temporale di ricordi e il fuoco nel destino (E noi)

E ci scottammo già dal primo giorno (E tu?)

Tu sei partenza ma senza ritorno (E su)

Luce nel tropico del Capricorno

Che regola il caldo ed il gelo nel mondo

Noi che eravamo la stessa persona

Principi senza corona, il tuo ricordo mi abbandona

Il tuo profumo si fa spilli, buca ed ossessiona

Amor, che nullo amato amar perdona e ti amo come allora

Ma qui l’inferno ci ha rubato il tempo

Ci ha abbandonato dove è sempre sera

Io che mi esprimerò solo piangendo

E tu parlerai di te come Ginevra (Già)

Ed ora scusa ancora se ti ho amato

In un rapporto complicato dove non esiste il fato

Per cui un amore vero non può esser giudicato

Come il nostro primo bacio: tentazione e poi peccato





[Giuliano Palma]

Resta con me anche se non c’è un domani

Resti per me (oh yeh, oh yeh)

Il migliore tra i peccati

Dopodiché (oh yeh, oh yeh)

Voleremo tra i dannati

Persi dentro un cielo eterno

Al centro del nostro universo

Io muoio di te

Io muoio di te

Io muoio di te

Io muoio di te

Io muoio di te





